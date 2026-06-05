Adeus, parede encardida: tomadas recuperam aparência com apenas dois ingredientes, sem precisar trocar

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 5 de junho de 2026 às 11:11
O ato de fazer faxina costuma mirar primeiro no que aparece mais: cortinas, roupas de cama, móveis, pisos e superfícies do quarto. Só que alguns detalhes menores também denunciam o passar do tempo dentro de casa.
As tomadas, espalhadas por quase todos os cômodos, entram nesse grupo quando acumulam poeira, sujeira e um tom amarelado difícil de ignorar.
É necessário apenas dois produtos para limpeza eficiente
Mesmo discretas, elas interferem na aparência do ambiente. Uma parede limpa pode parecer mal cuidada quando os acabamentos estão encardidos, especialmente em áreas mais expostas ao toque, à umidade ou ao desgaste natural.
No entanto, a boa notícia é que dá para recuperar a cor das peças plásticas com um processo simples, desde que a limpeza seja feita com cuidado e longe da parte elétrica.
Antes de qualquer manuseio, a energia do ambiente precisa ser desligada. Esse é o passo mais importante, já que tomadas envolvem eletricidade e não devem receber líquidos enquanto estiverem instaladas ou conectadas à rede.
Depois disso, as tampas plásticas devem ser retiradas com cuidado. Fora da parede, fica mais fácil remover partículas de poeira, bactérias e sujeiras acumuladas na superfície, sem atingir a estrutura interna da tomada.
Quando há apenas pó, um pano levemente úmido pode resolver. Já nos casos em que o acabamento está amarelado, o processo indicado exige água oxigenada de 30 volumes e um tempo maior de ação.
Com a tampa já removida, coloque a água oxigenada em um recipiente e aplique o produto com um pincel limpo sobre a superfície plástica. A ideia é cobrir toda a área amarelada de maneira uniforme, sem excesso escorrendo.
Em seguida, envolva a peça com filme plástico. Essa cobertura ajuda a manter o produto em contato com o acabamento durante o período de ação. O material deve ficar do lado de fora da casa por pelo menos 24 horas.
Passado esse tempo, a mistura pode apresentar uma leve alteração na superfície. Basta retirar o filme plástico e remover o produto com água e pano úmido, sempre com a peça fora da parede.
A etapa final exige paciência. Antes de recolocar qualquer tampa no lugar, é preciso secar tudo muito bem, sem deixar umidade presa no plástico ou perto da área elétrica.
Só depois de completamente seca a peça deve ser parafusada novamente na parede. Com o tempo, o acabamento tende a perder o aspecto amarelado e recuperar uma aparência mais clara.
O truque pode ajudar a renovar detalhes que passam despercebidos na rotina, mas não combina com pressa nem improviso. Na limpeza de tomadas, o resultado visual importa, mas a segurança vem antes de qualquer tentativa de deixar a casa com cara de nova.