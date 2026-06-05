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Adeus, parede encardida: tomadas recuperam aparência com apenas dois ingredientes, sem precisar trocar

A limpeza das tampas de tomada ajuda a recuperar a aparência do espaço sem mexer na pintura

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11:11

O amarelado nas tomadas costuma passar despercebido, mas pesa no visual da casa
O amarelado nas tomadas costuma passar despercebido, mas pesa no visual da casa Crédito: Ilustração gerada por IA

O ato de fazer faxina costuma mirar primeiro no que aparece mais: cortinas, roupas de cama, móveis, pisos e superfícies do quarto. Só que alguns detalhes menores também denunciam o passar do tempo dentro de casa.

As tomadas, espalhadas por quase todos os cômodos, entram nesse grupo quando acumulam poeira, sujeira e um tom amarelado difícil de ignorar.

É necessário apenas dois produtos para limpeza eficiente

Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik
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Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik

Mesmo discretas, elas interferem na aparência do ambiente. Uma parede limpa pode parecer mal cuidada quando os acabamentos estão encardidos, especialmente em áreas mais expostas ao toque, à umidade ou ao desgaste natural.

No entanto, a boa notícia é que dá para recuperar a cor das peças plásticas com um processo simples, desde que a limpeza seja feita com cuidado e longe da parte elétrica.

Começa pela segurança

Antes de qualquer manuseio, a energia do ambiente precisa ser desligada. Esse é o passo mais importante, já que tomadas envolvem eletricidade e não devem receber líquidos enquanto estiverem instaladas ou conectadas à rede.

Depois disso, as tampas plásticas devem ser retiradas com cuidado. Fora da parede, fica mais fácil remover partículas de poeira, bactérias e sujeiras acumuladas na superfície, sem atingir a estrutura interna da tomada.

Quando há apenas pó, um pano levemente úmido pode resolver. Já nos casos em que o acabamento está amarelado, o processo indicado exige água oxigenada de 30 volumes e um tempo maior de ação.

Como clarear a peça

Com a tampa já removida, coloque a água oxigenada em um recipiente e aplique o produto com um pincel limpo sobre a superfície plástica. A ideia é cobrir toda a área amarelada de maneira uniforme, sem excesso escorrendo.

Em seguida, envolva a peça com filme plástico. Essa cobertura ajuda a manter o produto em contato com o acabamento durante o período de ação. O material deve ficar do lado de fora da casa por pelo menos 24 horas.

Passado esse tempo, a mistura pode apresentar uma leve alteração na superfície. Basta retirar o filme plástico e remover o produto com água e pano úmido, sempre com a peça fora da parede.

Secagem bem feita

A etapa final exige paciência. Antes de recolocar qualquer tampa no lugar, é preciso secar tudo muito bem, sem deixar umidade presa no plástico ou perto da área elétrica.

Só depois de completamente seca a peça deve ser parafusada novamente na parede. Com o tempo, o acabamento tende a perder o aspecto amarelado e recuperar uma aparência mais clara.

O truque pode ajudar a renovar detalhes que passam despercebidos na rotina, mas não combina com pressa nem improviso. Na limpeza de tomadas, o resultado visual importa, mas a segurança vem antes de qualquer tentativa de deixar a casa com cara de nova.

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Dicas Casa E Jardim

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