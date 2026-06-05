SAÚDE

Pressão na gravidez: hábito pode aumentar ansiedade e atrapalhar desenvolvimento do bebê e saúde da mulher

Pesquisa associa sobrecarga emocional na gestação à piora do sono, do bem-estar e da relação da mulher com o próprio corpo



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:12

Descanso possível na gravidez ajuda a aliviar a pressão por cumprir todos os cuidados de forma perfeita Crédito: Freepik

A gravidez costuma vir cercada de recomendações. Dormir melhor, comer de forma equilibrada, acompanhar sintomas, fazer exames, preparar a casa, movimentar o corpo e ainda tentar viver tudo com calma.

Para muitas mulheres, essa lista deixa de ser cuidado e passa a funcionar como cobrança diária.

Espirros na grávidez nem sempre indicam riscos 1 de 4

Um estudo publicado no Journal of Clinical Medicine ajuda a explicar esse desgaste. A pesquisa relaciona a sobrecarga emocional na gestação à piora do bem-estar, do sono e da forma como a mulher percebe o próprio corpo e a própria gravidez.

Quando a mente entra em estado de alerta, o corpo também sente. A gestante tenta acertar em tudo, mas pode terminar exausta, confusa e com a sensação de que ainda está devendo alguma coisa.

Filtre o excesso

Ter informação ajuda, mas o excesso pode virar ruído. Na gravidez, a busca por segurança leva muitas mulheres a consumirem conteúdos sem pausa, especialmente nas redes sociais.

Preocupações fazem parte desse período, mas o problema começa quando os medos ocupam espaço demais e deixam a mulher em alerta constante. A partir daí, cada sintoma, opinião ou recomendação pode parecer mais uma cobrança.

Escolher fontes confiáveis, reduzir perfis que despertam angústia e não transformar toda opinião em regra pessoal ajuda a diminuir a pressão. Nem todo conselho precisa ser absorvido. Nem toda dica merece mudar a rotina.

Descanse de verdade

Parar por alguns minutos não significa descansar de fato. Muitas grávidas sentam, mas continuam presas ao celular, às tarefas pendentes, ao enxoval, ao trabalho ou ao que ainda falta resolver.

A pausa precisa reduzir estímulos para que o corpo consiga baixar o ritmo. Fechar os olhos por alguns minutos, respirar com atenção, mudar de ambiente e respeitar o cansaço são atitudes simples, mas contam.

Para quem já tem outro filho, esse descanso possível ganha ainda mais importância. Nem sempre haverá silêncio ou tempo longo, mas pequenas pausas reais continuam sendo uma forma de cuidado.

Movimente sem cobrança

Atividade física na gravidez não deve ser tratada como busca por desempenho. A recomendação dos especialistas é manter o corpo em movimento de forma contínua, segura e respeitosa.

Caminhadas, alongamentos, yoga, hidroginástica e exercícios respiratórios aparecem como caminhos possíveis, sempre com orientação individual. Regularidade importa mais do que intensidade.

O objetivo não é cumprir uma rotina perfeita, mas manter o corpo ativo dentro do que é seguro para cada fase da gestação.

Divida a carga

Gestar também muda a rotina da casa. Quando a mulher precisa lembrar, pedir, organizar e antecipar tudo, a carga mental cresce junto com as demandas físicas da gravidez.

Conversas sobre tarefas, limites e prioridades fazem parte do cuidado. Isso vale especialmente quando já existe outro filho, porque surgem novas preocupações sobre tempo, atenção e adaptação da criança mais velha.

Enxugar a lista não é descuido. Pré-natal, exames fundamentais, alimentação possível, hidratação, sono, movimento, enxoval essencial e rede de apoio formam uma base mais realista.

Peça ajuda

Nem toda gravidez será leve, mesmo com bons hábitos e apoio. Ansiedade intensa, alterações importantes no sono, isolamento e sensação constante de incapacidade são sinais de alerta.

Buscar apoio profissional não é exagero, nem sinal de fraqueza. Esse cuidado pode fazer parte do pré-natal e ajudar a evitar que o sofrimento avance sem ser percebido.