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Marcos Mion recebe críticas após homenagear Renato Aragão e rebate: 'Baita sacanagem'

O programa foi exibido no último sábado (11)

K Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:17

"Caldeirão do Mion" exaltou trajetória de Renato Aragão Crédito: Reprodução/ Globoplay

o eterno “Didi”, na edição do Caldeirão com Mion do último sábado (11). Sobre o episódio, o apresentador publicou um story nesta segunda-feira (13), reforçando que os pilares da televisão brasileira devem ser valorizados.



Ao compartilhar o post de um perfil que elogiava a homenagem feita ao comediante, Mion escreveu: “Obrigado por reconhecer que os pilares sempre tem que ser reverenciados”.

No entanto, a condução do apresentador desagradou parte dos internautas. “Tu falou só de ti mesmo. Toma vergonha!”, criticou um usuário, enquanto outro comentou: “Tudo tem que ser sobre ele”.

“Até em uma homenagem ao Didi”, pontuou um terceiro, se referindo ao personagem que Renato Aragão interpretava em “Os Trapalhões”. Outro internauta questionou o tom utilizado pelo apresentador: “Tudo bem que o Renato Aragão esteja com uma idade avançada, mas por que raios o Marcos Mion está falando com ele desse jeito?”.

Marcos Mion 1 de 10

Durante a atração, Renato Aragão, atualmente com 91 anos, se mostrou visivelmente emocionado com o carinho do público e com as referências a sua carreira artística. Já Marcos Mion aproveitou o momento para agradecer diversas vezes ao humorista, à Globo e aos diretores da emissora pela oportunidade de ter apresentado o Criança Esperança em 2025, um projeto historicamente marcado pela presença de “Didi”. Foi justamente esse o ponto que gerou a reclamação dos telespectadores.



Mion rebateu os ataques nos comentários da mesma publicação que havia compartilhado anteriormente. “Ele merece todas homenagens! Foi metade do programa lembrando momentos especiais e reverenciando meu ídolo de infância”, iniciou.

O apresentador afirmou ainda que sua fala foi retirada de contexto: “Baita sacanagem o que estão fazendo de tirar de contexto a última frase de toda meia hora de homenagem, quando pude dizer pra ele o porquê eu sempre quis tanto fazer o CRIESP (Criança Esperança), o que coloca ele ainda mais no pedestal pra mim”.

“Que honra poder olhar pra um ídolo e poder falar essas palavras de reverência. Mas é internet... a maioria é maldade e ódio”, ressaltou, finalizando com um agradecimento à página que elogiou a homenagem.