Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcos Mion recebe críticas após homenagear Renato Aragão e rebate: 'Baita sacanagem'

O programa foi exibido no último sábado (11)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:17

"Caldeirão do Mion" exaltou trajetória de Renato Aragão Crédito: Reprodução/ Globoplay

o eterno “Didi”, na edição do Caldeirão com Mion do último sábado (11). Sobre o episódio, o apresentador publicou um story nesta segunda-feira (13), reforçando que os pilares da televisão brasileira devem ser valorizados.

Ao compartilhar o post de um perfil que elogiava a homenagem feita ao comediante, Mion escreveu: “Obrigado por reconhecer que os pilares sempre tem que ser reverenciados”.

No entanto, a condução do apresentador desagradou parte dos internautas. “Tu falou só de ti mesmo. Toma vergonha!”, criticou um usuário, enquanto outro comentou: “Tudo tem que ser sobre ele”.

“Até em uma homenagem ao Didi”, pontuou um terceiro, se referindo ao personagem que Renato Aragão interpretava em “Os Trapalhões”. Outro internauta questionou o tom utilizado pelo apresentador: “Tudo bem que o Renato Aragão esteja com uma idade avançada, mas por que raios o Marcos Mion está falando com ele desse jeito?”.

Marcos Mion

Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
Marcos Mion por Reprodução
1 de 10
Marcos Mion por Reprodução

Durante a atração, Renato Aragão, atualmente com 91 anos, se mostrou visivelmente emocionado com o carinho do público e com as referências a sua carreira artística. Já Marcos Mion aproveitou o momento para agradecer diversas vezes ao humorista, à Globo e aos diretores da emissora pela oportunidade de ter apresentado o Criança Esperança em 2025, um projeto historicamente marcado pela presença de “Didi”. Foi justamente esse o ponto que gerou a reclamação dos telespectadores.

Mion rebateu os ataques nos comentários da mesma publicação que havia compartilhado anteriormente. “Ele merece todas homenagens! Foi metade do programa lembrando momentos especiais e reverenciando meu ídolo de infância”, iniciou.

O apresentador afirmou ainda que sua fala foi retirada de contexto: “Baita sacanagem o que estão fazendo de tirar de contexto a última frase de toda meia hora de homenagem, quando pude dizer pra ele o porquê eu sempre quis tanto fazer o CRIESP (Criança Esperança), o que coloca ele ainda mais no pedestal pra mim”.

“Que honra poder olhar pra um ídolo e poder falar essas palavras de reverência. Mas é internet... a maioria é maldade e ódio”, ressaltou, finalizando com um agradecimento à página que elogiou a homenagem.

"Caldeirão com Mion" homenageia Renato Aragão

Marcos Mion compartilha publicação sobre o programa por Reprodução/ Globoplay
Marcos Mion rebate críticas por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
Renato Aragão recebe homenagem no programa "Caldeirão com Mion" por Reprodução/ Globoplay
1 de 8
Marcos Mion compartilha publicação sobre o programa por Reprodução/ Globoplay

Leia mais

Imagem - Saiba quem interpretará Robinho na nova temporada de 'Tremembé'

Saiba quem interpretará Robinho na nova temporada de 'Tremembé'

Imagem - Netflix cancela produção de filme após estrela de ‘Stranger Things’ sair do projeto

Netflix cancela produção de filme após estrela de ‘Stranger Things’ sair do projeto

Imagem - Atriz de ‘Wandinha’ revela que quase abandonou a atuação na adolescência: 'Um bom momento para desistir'

Atriz de ‘Wandinha’ revela que quase abandonou a atuação na adolescência: 'Um bom momento para desistir'

Tags:

Homenagem Marcos Mion Renato Aragão Crítica

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo