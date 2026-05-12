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Netinho chora em hospital após descobrir retorno do câncer: 'Vai dar tudo certo de novo'

Artista foi diagnosticado novamente com linfoma, quase um ano após a remissão da doença

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 10:11

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução/Instagram

Netinho surgiu chorando nas redes sociais na noite da última segunda-feira (11). O cantor se emocionou ao gravar um vídeo no hospital falando sobre os procedimentos que está realizando após descobrir a volta do câncer. Ele está internado desde o último sábado (9) no hospital Aliança Star, em Salvador, depois que foi diagnosticado novamente com linfoma, quase um ano após a remissão da doença.

"Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. Tomei duas anestesias e não sinto nada. Deus é muito bom. Os médicos são ótimos, o Aliança está excelente. Choro porque sou emotivo. Doutora Gloria é uma das melhores oncologistas do mundo. Amanhã vou fazer biópsia de medula e vai dar tudo certo de novo. Vamos que vamos", declarou Netinho, que tem sido submetido a biópsias para saber que tratamento seguir.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

Na manhã desta terça-feira (12), o artista voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs. "Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza. Deus me fez espírito forte, resiliente e que sempre pediu a Ele desafios e sempre venci os desafios, porque entendo que desafios é o que nos molda e transforma em espírito de luz. Estou quase lá. Zona de conforto transforma a vida da gente em um nada".

Na legenda da publicação, Netinho acrescentou: "Como espírito de LUZ, não mais dependente de matéria densa, seguirei ao lado de Jesus Cristo (Deus) por toda a Eternidade. Depois dessa vida lindíssima e vitoriosa que tive e tenho, É O QUE MAIS QUERO. Até lá, cantarei lindos shows emocionando e elevando meus queridos fãs".

O cantor divulgou o retorno da doença no sábado (9). Ele contou que o linfoma foi detectado após uma ida até o hospital para tratar um problema nos rins. 

"Tive um acúmulo de xixi nos rins, foi detectado no exame uma obstrução no rim esquerdo. Foi feita a desobstrução, meu rim está livre, porém foi detectado que meu linfoma voltou", contou o artista, que já estava há cerca de um ano com a doença em remissão.

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