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'Cambada de paraíba', xingamentos e insultos homofóbicos: Ed Motta é investigado após confusão em restaurante

Funcionários do restaurante Grado relataram à polícia supostas ofensas proferidas pelo cantor durante discussão envolvendo cobrança de taxa de rolha

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:20

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro Crédito: Fotos: Divulgação e Reprodução

O cantor e compositor Ed Motta passou a ser investigado por injúria por preconceito após uma confusão registrada no restaurante Grado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 2 de maio. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea) e envolve acusações de ofensas xenofóbicas contra funcionários do estabelecimento, além de relatos de tumulto, arremesso de objetos e agressões entre clientes.

Segundo depoimentos prestados à Polícia Civil, a discussão começou após um desentendimento envolvendo a taxa de rolha, valor cobrado por restaurantes quando clientes levam vinhos próprios para consumo no local. Na ocasião, Ed Motta estava acompanhado de amigos e o grupo teria levado sete garrafas de vinho ao restaurante, das quais cinco foram consumidas. A conta ultrapassou R$ 7 mil.

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro

Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução
Ed Motta por Reprodução
Ed Motta por Divulgação
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Reprodução/Redes sociais
Ed Motta por Jorge Bispo/Divulgação
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Vídeo mostra Ed Motta arremessando cadeira em restaurante no Rio de Janeiro por Reprodução

Funcionários relataram que o artista se irritou após a cobrança da taxa. Segundo os depoimentos, Ed Motta começou a insultar o barman da casa, que teria sido alvo preferencial das ofensas, após uma conversa entre clientes e funcionários do restaurante. Ele teria dito: "Vai tomar no c* seu filho da put* paraíba".

Ainda conforme o relato apresentado às autoridades e divulgado pelo RJ2, da Globo,, um dos homens que acompanhavam o cantor, identificado como Nicholas Guedes Coppim, também teria constrangido o funcionário ao questioná-lo em tom irônico: "Você gosta de mulher?".

Na sequência, Ed teria continuado os ataques verbais. "Olha, o babaca está rindo. Nunca vi esse babaca rindo. Está sempre de mal com a vida, esse paraíba", teria dito o cantor, segundo o relato entregue às autoridades. 

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Imagem - Ed Motta se envolve em confusão com cadeira arremessada e denúncia de agressão em restaurante

Ed Motta se envolve em confusão com cadeira arremessada e denúncia de agressão em restaurante

Em seguida, Ed teria colocado uma taça de vinho sobre o balcão e afirmado: "Vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíbas". Ao deixar o local, o artista teria continuado os ataques verbais: "Cambada de paraíba" e, virando-se novamente para o funcionário e repetindo: "Vai tomar no c* seu filho da put* paraíba".

O caso foi enquadrado como injúria por preconceito, prevista no artigo 2º-A da Lei 7.716/89, além de injúria comum. A pena prevista para o crime é de um a três anos de reclusão.

O proprietário do restaurante também prestou depoimento e afirmou que episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente. Segundo ele, no ano passado, Ed Motta teria enviado um áudio se referindo ao mesmo funcionário como "paraíba filho da put*". O material foi entregue à polícia.

O empresário afirmou ainda que o funcionário já havia relatado provocações anteriores feitas pelo cantor "em tons homofóbicos" quando ele frequentava o estabelecimento acompanhado de amigos.

Após a confusão, novos áudios atribuídos ao artista também teriam sido enviados ao dono do restaurante. Em um dos trechos mencionados no depoimento, Ed Motta teria afirmado: "Aquele garçom que eu já havia reclamado hoje, eu desci o sarrafo porque um amigo meu fez uma pergunta para ele e ele não respondeu. Eu falei que ele era assim mesmo, ele é um babaca que não responde".

A defesa de Ed Motta informou, em contato com o jornal O Globo, que "em nenhum momento houve agressão por parte dele contra qualquer pessoa no episódio do restaurante no Rio de Janeiro". O artista reconheceu que "deixou o local indignado em razão do atendimento que recebeu" e as imagens demonstram "de forma inequívoca" que ele "não teve qualquer participação nos eventos em apuração", uma vez que "já havia saído do estabelecimento", encerra a nota.

Entenda

Ed Motta teria feito as ofensas durante confusão envolvendo ele próprio e amigos dentro do restaurante. O episódio terminou em tumulto generalizado, com agressões físicas, arremesso de objetos e um cliente ferido na cabeça após ser atingido por uma garrafa de vinho.

A discussão teria começado após o grupo questionar a cobrança de taxa de rolha, valor pago para consumir vinhos levados pelos próprios clientes. De acordo com os responsáveis pelo Grado, o cantor normalmente não paga taxa de rolha quando frequenta o restaurante sozinho, como forma de cortesia. Mas, segundo o jornal O Globo, ele saberia que a cobrança é aplicada quando está acompanhado e, mesmo assim, reagiu de maneira agressiva.

Em nota, os donos do restaurante, Nello Garaventa e Lara Atamian, já haviam afirmado que houve "condutas discriminatórias" durante a confusão. "As agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada".

Segundo testemunhas e imagens analisadas pela investigação, uma cadeira teria sido arremessada no salão pelo cantor. Uma pessoa que estava em uma mesa vizinha teria sido atingida por uma garrafa de vinho e também levado um soco durante a briga. Nesse caso, a polícia investiga possíveis agressões físicas praticadas por integrantes do grupo que acompanhava o artista.

Em entrevista ao jornal O Globo logo após o episódio, o cantor admitiu ter perdido o controle durante a discussão, mas negou ter atacado funcionários do restaurante. "Aconteceu um problema, mas a história não está bem contada. Infelizmente, toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais. Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso".

A investigação da 15ª DP apura dois possíveis crimes separadamente. No caso relacionado às agressões físicas contra clientes, Ed Motta aparece como testemunha. Já na apuração envolvendo injúria por preconceito, ele é tratado como investigado.

Segundo informações da investigação, o cantor deve prestar depoimento nesta terça-feira (12), após informar anteriormente que estava viajando quando foi intimado pela polícia.

O advogado de Nicholas Guedes Coppim, apontado nos depoimentos como um dos integrantes do grupo envolvido na discussão, afirmou que seu cliente está à disposição das autoridades. Já a defesa de Diogo Couto, outro citado no caso, declarou repudiar qualquer ato de violência.

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