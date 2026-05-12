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Ray, da dupla Renan & Ray, recebe alta da UTI após internação grave

Cantor sertanejo de 63 anos estava entubado desde o último dia 5 e apresentou melhora progressiva nos últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06:23

Cantor Ray, da dupla com Renan
Cantor Ray, da dupla com Renan Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Ray, da dupla Renan & Ray, apresentou melhora no quadro de saúde e deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, nesta segunda-feira (11). A atualização foi divulgada pela equipe do artista nas redes sociais. O artista foi hospitalizado e internado em estado grave no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, após apresentar um quadro de febre e dores abdominais na última terça-feira (5).

"Hoje o nosso coração transborda gratidão. Recebemos a notícia de que o Ray teve alta da UTI e segue evoluindo de forma muito positiva em sua recuperação. Cada oração, mensagem, pensamento positivo e demonstração de carinho fizeram — e continuam fazendo — toda diferença nesse momento. Ainda seguimos em oração e acompanhando cada passo da recuperação, mas ver essa evolução nos enche de esperança e felicidade. Obrigado a todos que permaneceram junto com a gente nessa corrente de fé pelo nosso Ray", diz a publicação compartilhada pela assessoria.

Renan e Ray

Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Renan, da dupla com Ray por Reprodução/Instagram
Cantor Ray, da dupla com Renan por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
Renan e Ray por Reprodução/Instagram
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Renan e Ray por Reprodução/Instagram

O hospital também divulgou um boletim médico. "O Hospital Ruy Azeredo vem, respeitosamente, informar para os devidos fins que o paciente Amarildo Vicente permanece internado nesta unidade hospitalar desde o dia 05 de maio de 2026, às 21h55. Na data de hoje, 11 de maio de 2026, o paciente recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), encontrando-se atualmente em apartamento hospitalar", inicia a nota.

O comunicado ainda destacou a evolução do quadro clínico do sertanejo. "Observa-se melhora dos parâmetros laboratoriais e clínicos, mantendo evolução favorável do quadro geral. O paciente permanece sob acompanhamento da equipe assistencial e seguirá recebendo os cuidados necessários conforme rotina do setor, com monitorização clínica e suporte multiprofissional".

Quando foi internado, Ray estava em estado grave, inconsciente, e precisou ser entubado, segundo o empresário Saulo Costa. O cantor passou mal com febre e fortes dores abdominais enquanto estava em sua chácara. Ele chegou a receber atendimento em um posto de saúde de Bela Vista de Goiás, mas precisou ser transferido para Goiânia devido à gravidade do caso.

Na última sexta-feira (8), Ray já havia sido extubado e passou a respirar espontaneamente, sem necessidade de oxigênio. O boletim médico também apontou melhora progressiva da função renal. No domingo (10), a equipe informou que o cantor seguia sem uso de medicações vasoativas, realizou fisioterapia em pé e até caminhou pelo hospital.

Por conta da internação, os shows marcados para os dias 7 e 10 de maio foram cancelados. "Em razão de um problema de saúde do cantor Ray, que se encontra hospitalizado e impossibilitado de se apresentar no momento", informou a nota divulgada pela equipe da dupla.

Naturais de Santa Catarina, os integrantes de Renan & Ray vivem em Goiás há mais de 20 anos e se consolidaram como referência no sertanejo romântico. Entre os sucessos da dupla estão as músicas "Chorei no Sinal" e "O Troco". Em 2022, os artistas também passaram por um susto após a van em que viajavam tombar na BR-060, em Goiás.

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