Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma fase tão positiva que até eles vão estranhar a própria sorte a partir de hoje (12 de maio)

O dia marca o início de uma virada poderosa para alguns signos, com mais coragem, oportunidades e sensação de que finalmente tudo começa a andar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna
Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (12) chega com uma energia de mudança importante para alguns signos do zodíaco. Depois de períodos marcados por insegurança, atrasos e dúvidas constantes, três signos começam a entrar em uma fase mais favorável, marcada por coragem, clareza e oportunidades que podem mudar completamente os próximos meses.

O momento favorece decisões ousadas, retomada da autoestima e situações que ajudam esses signos a finalmente saírem da sensação de estagnação. A grande diferença é que agora eles estarão mais dispostos a agir, se posicionar e aceitar aquilo que antes pareciam acreditar que não mereciam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo prepara para 4 signos respostas inesperadas, reencontros e notícias que podem mudar tudo nos próximos dias

O universo prepara para 4 signos respostas inesperadas, reencontros e notícias que podem mudar tudo nos próximos dias

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (12 de maio): produtividade, reconhecimento e mudanças positivas movimentam a terça-feira

Cor e número da sorte de hoje (12 de maio): produtividade, reconhecimento e mudanças positivas movimentam a terça-feira

Imagem - O peso finalmente sai das costas de 3 signos hoje (12 de maio) e mudanças no trabalho começam a destravar

O peso finalmente sai das costas de 3 signos hoje (12 de maio) e mudanças no trabalho começam a destravar

Touro: Você começa a perceber que a sorte também depende da coragem de se movimentar. A partir desta terça-feira, oportunidades ligadas a dinheiro, trabalho e crescimento pessoal começam a aparecer de maneira mais clara. O mais importante será sua capacidade de enxergar essas chances e agir rapidamente.

Dica cósmica: Algumas portas só se abrem quando você decide parar de duvidar do próprio valor.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: Uma nova fase começa a surgir justamente quando você volta a acreditar em si mesmo. O período favorece reconhecimento, autoestima e oportunidades capazes de colocar você novamente em posição de destaque. Você sentirá mais coragem para ocupar espaços que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: O universo responde diferente quando você finalmente entende a própria força.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: A terça-feira marca um momento de transformação importante e pode representar o fim de um ciclo emocional ou profissional que vinha impedindo seu crescimento. Você perceberá que já não faz sentido continuar preso ao que só traz desgaste. A energia favorece mudanças rápidas, decisões firmes e recomeços poderosos.

Dica cósmica: O que parecia impossível começa a mudar quando você decide não aceitar mais o mínimo.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Leão Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - 'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos

'Fitsexuais': obsessão por treino e shape perfeito está mudando sexo e relacionamentos
Imagem - Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator

Confeiteira viraliza com bolo de aniversário inspirado em Murilo Benício; confira reação do ator
Imagem - Quem é Sol de Andrade? Dentista apontada como affair de Zé Felipe já recebeu curtida de Vini Jr.

Quem é Sol de Andrade? Dentista apontada como affair de Zé Felipe já recebeu curtida de Vini Jr.