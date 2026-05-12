ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase tão positiva que até eles vão estranhar a própria sorte a partir de hoje (12 de maio)

O dia marca o início de uma virada poderosa para alguns signos, com mais coragem, oportunidades e sensação de que finalmente tudo começa a andar

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13:00

Signos, sorte e fortuna Crédito: Imagem gerada por IA

A terça-feira (12) chega com uma energia de mudança importante para alguns signos do zodíaco. Depois de períodos marcados por insegurança, atrasos e dúvidas constantes, três signos começam a entrar em uma fase mais favorável, marcada por coragem, clareza e oportunidades que podem mudar completamente os próximos meses.

O momento favorece decisões ousadas, retomada da autoestima e situações que ajudam esses signos a finalmente saírem da sensação de estagnação. A grande diferença é que agora eles estarão mais dispostos a agir, se posicionar e aceitar aquilo que antes pareciam acreditar que não mereciam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você começa a perceber que a sorte também depende da coragem de se movimentar. A partir desta terça-feira, oportunidades ligadas a dinheiro, trabalho e crescimento pessoal começam a aparecer de maneira mais clara. O mais importante será sua capacidade de enxergar essas chances e agir rapidamente.

Dica cósmica: Algumas portas só se abrem quando você decide parar de duvidar do próprio valor.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: Uma nova fase começa a surgir justamente quando você volta a acreditar em si mesmo. O período favorece reconhecimento, autoestima e oportunidades capazes de colocar você novamente em posição de destaque. Você sentirá mais coragem para ocupar espaços que antes pareciam distantes.

Dica cósmica: O universo responde diferente quando você finalmente entende a própria força.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião: A terça-feira marca um momento de transformação importante e pode representar o fim de um ciclo emocional ou profissional que vinha impedindo seu crescimento. Você perceberá que já não faz sentido continuar preso ao que só traz desgaste. A energia favorece mudanças rápidas, decisões firmes e recomeços poderosos.

Dica cósmica: O que parecia impossível começa a mudar quando você decide não aceitar mais o mínimo.