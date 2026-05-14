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Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos

O cantor de 28 anos exibiu para os seguidores sua coleção de 11 relógios

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:36

Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (14), o cantor Zé Felipe resolveu matar a curiosidade dos fãs durante uma caixinha de perguntas no Instagram e exibiu sua coleção de 11 relógios de luxo que, somados, ultrapassam a marca de R$ 2,3 milhões.

Enquanto arrumava as coisas para uma mudança de casa, o sertanejo disse: "Está uma bagunça porque já estou arrumando tudo para mudar", justificou ele, antes de começar o "tour" pelas peças.

Veja a coleção de relógios de luxo de Zé Felipe

Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram
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Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo por Reprodução/Instagram

A grande "joia" da coleção é, sem dúvida, um modelo da Patek Philippe. A fabricante suíça é conhecida por ser uma das mais exclusivas do mundo, e a peça de Zé Felipe não sai por menos de R$ 700 mil. 

Mas se tem uma marca que domina a preferência do cantor, é a Rolex. Zé Felipe mostrou sete modelos diferentes da grife, indo desde o seu primeiro relógio (avaliado em R$ 120,6 mil) até o Sky-Dweller, que custa cerca de R$ 336,7 mil. Ele revelou que, ultimamente, tem deixado os modelos "maiorzões" de lado e preferido peças mais compactas e discretas.

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Além dos suíços, a sofisticação francesa da Cartier também marca presença. O cantor exibiu três modelos da joalheria, incluindo um moderno de formato quadrado que mistura engrenagens e algarismos romanos, avaliado em R$ 113 mil.

Um detalhe importante: A matéria original que circulou acabou cometendo um pequeno deslize ao chamar Zé de "ex-marido" de Virginia Fonseca. Como a gente sabe que o casal segue firme e forte (e faturando alto), vale o registro: a coleção de milhões continua bem guardada na casa da família!

  • Confira os valores dos relógios de Zé Felipe: 

Patek Philippe: R$ 700.000+

Rolex Day-Date 36: R$ 545.600

Mansão de Zé Felipe

Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
Mansão de Zé Felipe por Reprodução
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Mansão de Zé Felipe por Reprodução
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Mansão de Zé Felipe por Reprodução

Rolex Sky-Dweller: R$ 336.700

Rolex Oyster Perpetual (Colorido): R$ 128.100

Primeiro Rolex (Relíquia): R$ 120.600

Cartier (Engrenagens): R$ 113.000

Rolex de R$ 91 mil e Datejust (R$ 81,4 mil)

Rolex Yacht-Master 40: R$ 76.800

Cartier convencional e Cartier preto: na casa dos R$ 50.000 cada.

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