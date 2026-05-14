LUXO

Zé Felipe choca ao mostrar gaveta com R$ 2,3 milhões em relógios; veja os modelos

O cantor de 28 anos exibiu para os seguidores sua coleção de 11 relógios

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 15:36

Zé Felipe mostrou seus relógios de luxo Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira (14), o cantor Zé Felipe resolveu matar a curiosidade dos fãs durante uma caixinha de perguntas no Instagram e exibiu sua coleção de 11 relógios de luxo que, somados, ultrapassam a marca de R$ 2,3 milhões.

Enquanto arrumava as coisas para uma mudança de casa, o sertanejo disse: "Está uma bagunça porque já estou arrumando tudo para mudar", justificou ele, antes de começar o "tour" pelas peças.

Veja a coleção de relógios de luxo de Zé Felipe 1 de 13

A grande "joia" da coleção é, sem dúvida, um modelo da Patek Philippe. A fabricante suíça é conhecida por ser uma das mais exclusivas do mundo, e a peça de Zé Felipe não sai por menos de R$ 700 mil.

Mas se tem uma marca que domina a preferência do cantor, é a Rolex. Zé Felipe mostrou sete modelos diferentes da grife, indo desde o seu primeiro relógio (avaliado em R$ 120,6 mil) até o Sky-Dweller, que custa cerca de R$ 336,7 mil. Ele revelou que, ultimamente, tem deixado os modelos "maiorzões" de lado e preferido peças mais compactas e discretas.

Além dos suíços, a sofisticação francesa da Cartier também marca presença. O cantor exibiu três modelos da joalheria, incluindo um moderno de formato quadrado que mistura engrenagens e algarismos romanos, avaliado em R$ 113 mil.

Um detalhe importante: A matéria original que circulou acabou cometendo um pequeno deslize ao chamar Zé de "ex-marido" de Virginia Fonseca. Como a gente sabe que o casal segue firme e forte (e faturando alto), vale o registro: a coleção de milhões continua bem guardada na casa da família!

Confira os valores dos relógios de Zé Felipe:

Patek Philippe: R$ 700.000+

Rolex Day-Date 36: R$ 545.600

Mansão de Zé Felipe 1 de 10

Rolex Sky-Dweller: R$ 336.700

Rolex Oyster Perpetual (Colorido): R$ 128.100

Primeiro Rolex (Relíquia): R$ 120.600

Cartier (Engrenagens): R$ 113.000

Rolex de R$ 91 mil e Datejust (R$ 81,4 mil)

Rolex Yacht-Master 40: R$ 76.800