CRISE?

Vini Jr. apaga foto com Virginia e acende rumores de término; saiba o que acontece

Atitude do jogador e mudança de comportamento de Virginia levaram a rumores nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:52

Vini Jr. e Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

Após publicar um vídeo em clima de intimidade com Virginia nesta segunda-feira (4), Vini Jr. decidiu apagar o registro algumas horas depois, o que foi motivo suficiente para intensificar rumores de término do casal.

Mais cedo, o jogador do Real Madrid tinha compartilhado nos stories do Instagram um momento descontraído ao lado de Virgina. Na foto, os dois aparecem colados, cantando ao som de “Peaches”, de Justin Bieber.

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia 1 de 17

Meu palpite: ele fez merda, tentou se desculpar, ela escorraçou ele, ele foi e apagou. Ela não vai até ele para ele se desculpar, e ele não tem agenda disponível para ir até ela para se desculpar”, teorizou uma pessoa. “Esse relacionamento esfriou já”, deduziu outra. “Deixem a mão solteira viver”, comentou outra.

Virginia voltou às redes sociais pouco tempo depois e não repostou o conteúdo do namorado, o que virou assunto entre os seguidores. “Ela nem repostou”, observou uma seguidora. “Vai amar sozinho agora”, escreveu outra.

Os rumores de crise no relacionamento começaram no final de semana, quando seguidores notaram uma mudança de comportamento de Virginia. Conhecida por interagir com frequência nas redes sociais e publicações de Vini Jr., passou a manter silêncio nas publicações recentes do craque.