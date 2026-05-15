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Hoje (15 de maio) promete movimentar decisões importantes e abrir espaço para mudanças que estavam sendo adiadas

A segunda metade de maio começa com mais clareza emocional, foco em estabilidade e conversas que podem mudar os rumos da semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O céu desta sexta-feira, dia 15 de maio, traz uma energia mais prática e madura para lidar com carreira, dinheiro, relacionamentos e metas pessoais. O momento favorece decisões conscientes, conversas sinceras e atitudes que tragam mais segurança para o futuro. Ao longo do dia, muitos signos podem sentir uma necessidade maior de estabilidade emocional e financeira, além de mais clareza sobre o que realmente vale a pena manter na rotina. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você pode sentir mais disposição para resolver pendências e tomar decisões importantes no trabalho. Sua liderança fica evidente, mas será importante controlar impulsos e evitar discussões desnecessárias. Nos relacionamentos, atitudes sinceras fortalecem vínculos e ajudam a diminuir tensões acumuladas. O momento também favorece planejamento financeiro e organização da rotina.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

Touro: O dia favorece crescimento pessoal, segurança emocional e decisões mais firmes sobre o futuro. Sua confiança aumenta e isso pode refletir diretamente na vida profissional. Conversas importantes tendem a acontecer, principalmente sobre dinheiro e estabilidade. No amor, paciência e compreensão fazem diferença para evitar desgastes.

Dica cósmica: Valorize os processos lentos que estão construindo algo sólido.

Gêmeos: Hoje sua comunicação ganha força e pode abrir portas importantes, principalmente no trabalho. O momento favorece networking, novas ideias e projetos que estavam parados. Em assuntos emocionais, será necessário falar com mais clareza sobre sentimentos e expectativas. Evite absorver problemas que não são seus.

Dica cósmica: Sua mente funciona melhor quando você desacelera um pouco.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: A sexta pede equilíbrio entre responsabilidades e vida emocional. Questões profissionais podem exigir mais maturidade e paciência ao longo do dia, principalmente em conversas delicadas. Nos relacionamentos, pequenos gestos trazem mais segurança e conforto emocional. Priorize também momentos de descanso.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje para dar certo amanhã.

Leão: Hoje você tende a receber mais reconhecimento pelos seus esforços, principalmente no ambiente profissional. Sua criatividade e confiança podem abrir caminhos importantes, mas será preciso dosar energia para não se sobrecarregar. O amor ganha mais leveza quando você deixa o orgulho de lado.

Dica cósmica: Às vezes, ouvir é mais poderoso do que liderar.

Virgem: O dia favorece planejamento, organização e decisões conscientes sobre dinheiro e futuro. Sua praticidade ajuda a resolver problemas rapidamente, mas tente não exagerar nas cobranças consigo mesma. Nos relacionamentos, conversas sinceras podem fortalecer laços importantes.

Dica cósmica: Controle não precisa significar rigidez.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Libra: Questões emocionais e relacionamentos ganham destaque nesta sexta. O momento pede equilíbrio entre razão e sentimento para evitar mal-entendidos. No trabalho, parcerias podem trazer soluções importantes e abrir novas possibilidades. Evite carregar responsabilidades emocionais além do necessário.

Dica cósmica: Harmonia também nasce de limites claros.

Escorpião: Hoje será importante agir com mais disciplina e menos intensidade emocional. Assuntos ligados ao trabalho exigem foco, organização e atenção aos detalhes. Nos relacionamentos, conversas honestas ajudam a diminuir inseguranças e criar mais estabilidade. Cuide também da saúde mental.

Dica cósmica: Nem toda vulnerabilidade é sinal de fraqueza.

Sagitário: O dia favorece produtividade, criatividade e retomada de planos que estavam parados. Você pode sentir mais vontade de colocar a vida em ordem e assumir compromissos importantes. No amor, maturidade emocional faz diferença para evitar desgastes desnecessários.

Dica cósmica: Liberdade também exige responsabilidade.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: Hoje assuntos ligados à família, estabilidade emocional e segurança ganham força. O momento favorece decisões importantes sobre rotina, casa e vida pessoal. No trabalho, sua disciplina segue trazendo resultados positivos. Tente apenas não carregar tudo sozinha.

Dica cósmica: Descansar também faz parte da construção do sucesso.

Aquário: Conversas importantes podem movimentar seu dia e trazer respostas que você estava esperando. Sua criatividade e visão estratégica ajudam bastante no trabalho, principalmente em projetos coletivos. No amor, será importante evitar distanciamento emocional e demonstrar mais presença.

Dica cósmica: Algumas conexões precisam de constância para crescer.

Peixes: Hoje o foco fica em estabilidade emocional, finanças e organização da vida prática. O momento favorece decisões conscientes sobre dinheiro e planejamento para os próximos meses. Nos relacionamentos, sua sensibilidade ajuda a fortalecer vínculos, desde que você não absorva tudo ao redor.

Dica cósmica: Proteger sua energia também é um ato de amor.

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