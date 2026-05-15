FRASE DO DIA

Frase do dia da Filosofia: 'Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário', reflexão atribuída a Sêneca sobre ansiedade e antecipação

Frase associada ao filósofo estoico segue atual em tempos de excesso de preocupação e desgaste emocional

Heider Sacramento

Publicado em 15 de maio de 2026 às 04:00

Ansiedade Crédito: Shutterstock

Em meio à rotina acelerada, mensagens chegando o tempo inteiro e uma sensação constante de urgência, uma reflexão atribuída a Sêneca voltou a circular nas redes sociais e em páginas de comportamento. A frase “Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário” resume uma ideia central do estoicismo: grande parte da angústia humana nasce da antecipação.

Filósofo romano nascido no ano 4 a.C., Sêneca defendia que o sofrimento imaginado costuma ser mais intenso do que os próprios acontecimentos reais. Embora a frase apareça em diferentes traduções e adaptações ao longo dos anos, o pensamento é frequentemente associado às obras do autor, especialmente às reflexões sobre medo, controle e inquietação emocional.

Na prática, a ideia aparece em situações comuns da vida moderna. Pessoas que passam horas imaginando uma conversa difícil, antecipando demissões, criando cenários negativos para relacionamentos ou sofrendo por algo que ainda nem aconteceu acabam vivendo o problema duas vezes. Em muitos casos, o cenário temido sequer se concretiza.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de pensamento ao excesso de estímulos atuais. Com redes sociais, pressão por desempenho e cobrança constante por produtividade, tornou-se comum viver em estado de alerta, como se fosse necessário prever todos os riscos antes mesmo deles aparecerem.

Ansiedade 1 de 3

O estoicismo, corrente filosófica que ganhou novo espaço entre leitores jovens nos últimos anos, propõe justamente o contrário. A filosofia sugere direcionar energia apenas ao que pode ser controlado e aceitar que parte da vida permanece imprevisível. Para os estoicos, não se trata de ignorar problemas, mas de evitar que a mente transforme hipóteses em sofrimento permanente.

A frase também conversa diretamente com o esgotamento emocional observado na rotina contemporânea. Em um cenário marcado por ansiedade, excesso de informação e comparações constantes, pensamentos antecipatórios acabam consumindo tempo, foco e disposição antes mesmo de qualquer dificuldade real surgir.