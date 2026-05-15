Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo manda um alerta emocional para Touro, Virgem, Escorpião e Peixes hoje (15 de maio) e decisões importantes podem mudar tudo

Sinais inesperados, reencontros, emoções intensas e uma sensação difícil de ignorar podem marcar o dia de alguns signos nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira, dia 15 de maio, promete mexer profundamente com o emocional de alguns signos do zodíaco. Pequenas coincidências, conversas aparentemente simples e até sentimentos que surgem do nada podem funcionar como verdadeiros recados do destino. É um daqueles dias em que certas situações parecem acontecer exatamente na hora certa, trazendo clareza, conforto ou até a coragem necessária para deixar algo para trás. Para quatro signos em especial, o universo envia sinais fortes sobre o que merece continuar e o que já passou do limite emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Hoje (15 de maio) promete movimentar decisões importantes e abrir espaço para mudanças que estavam sendo adiadas

Hoje (15 de maio) promete movimentar decisões importantes e abrir espaço para mudanças que estavam sendo adiadas

Imagem - Uma reviravolta financeira começa hoje (14 de maio) e 3 signos entram em rota de prosperidade e ganhos inesperados

Uma reviravolta financeira começa hoje (14 de maio) e 3 signos entram em rota de prosperidade e ganhos inesperados

Imagem - Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Touro: Taurinos entram em um dos dias mais sensíveis e emocionalmente intensos das últimas semanas. Pequenos gestos, mensagens inesperadas e demonstrações sinceras de carinho podem mexer profundamente com você nesta quinta. Existe uma sensação forte de reconexão com aquilo que realmente importa, principalmente em relações pessoais. Muitos nativos também podem perceber que finalmente estão conseguindo se afastar de ambientes e pessoas que drenavam sua energia emocional.

Dica cósmica: Nem tudo que toca seu coração é fraqueza. Algumas emoções chegam para lembrar quem você realmente é.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Virgem: Virginianos recebem sinais importantes justamente quando param de tentar controlar tudo. O dia favorece encontros inesperados, conversas esclarecedoras e percepções que ajudam você a enxergar certas situações com mais leveza. Existe também uma sensação de libertação emocional acontecendo aos poucos, principalmente para quem vinha preso em pensamentos negativos ou cobranças excessivas.

Dica cósmica: Nem toda resposta vem através da lógica. Algumas chegam através da paz que você sente sem explicação.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Escorpião: Escorpianos podem viver uma virada emocional importante nesta quinta-feira. Algo que vinha incomodando há semanas começa finalmente a perder força, principalmente em relações desgastadas ou situações que consumiam energia demais. O dia traz clareza para entender que insistir em certos ciclos só prolonga o próprio sofrimento. Existe uma forte sensação de fechamento emocional e recomeço.

Dica cósmica: Soltar o que machuca também é uma forma de amor-próprio.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Peixes: Piscianos recebem um lembrete poderoso sobre afeto, conexão e presença emocional. Em meio ao excesso de informações, cobranças e desgaste mental das últimas semanas, o dia traz situações que ajudam você a reencontrar leveza e acolhimento. Pequenos momentos podem tocar profundamente seu emocional hoje. Existe também chance de aproximações importantes ou conversas que aquecem o coração de forma inesperada.

Dica cósmica: Às vezes, o sinal que você esperava do destino chega através das coisas mais simples.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Touro Virgem Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - O que é seu vai voltar: Cupido anuncia reencontros e segundas chances para os signos de Touro, Câncer e Escorpião (15 a 17 de maio)

O que é seu vai voltar: Cupido anuncia reencontros e segundas chances para os signos de Touro, Câncer e Escorpião (15 a 17 de maio)
Imagem - Maré de abundância chega para 3 signos nesta sexta (15)

Maré de abundância chega para 3 signos nesta sexta (15)
Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário', reflexão atribuída a Sêneca sobre ansiedade e antecipação

Frase do dia da Filosofia: 'Quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário', reflexão atribuída a Sêneca sobre ansiedade e antecipação