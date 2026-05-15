ASTROLOGIA

O universo manda um alerta emocional para Touro, Virgem, Escorpião e Peixes hoje (15 de maio) e decisões importantes podem mudar tudo

Sinais inesperados, reencontros, emoções intensas e uma sensação difícil de ignorar podem marcar o dia de alguns signos nesta quinta-feira

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quinta-feira, dia 15 de maio, promete mexer profundamente com o emocional de alguns signos do zodíaco. Pequenas coincidências, conversas aparentemente simples e até sentimentos que surgem do nada podem funcionar como verdadeiros recados do destino. É um daqueles dias em que certas situações parecem acontecer exatamente na hora certa, trazendo clareza, conforto ou até a coragem necessária para deixar algo para trás. Para quatro signos em especial, o universo envia sinais fortes sobre o que merece continuar e o que já passou do limite emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Taurinos entram em um dos dias mais sensíveis e emocionalmente intensos das últimas semanas. Pequenos gestos, mensagens inesperadas e demonstrações sinceras de carinho podem mexer profundamente com você nesta quinta. Existe uma sensação forte de reconexão com aquilo que realmente importa, principalmente em relações pessoais. Muitos nativos também podem perceber que finalmente estão conseguindo se afastar de ambientes e pessoas que drenavam sua energia emocional.

Dica cósmica: Nem tudo que toca seu coração é fraqueza. Algumas emoções chegam para lembrar quem você realmente é.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Virgem: Virginianos recebem sinais importantes justamente quando param de tentar controlar tudo. O dia favorece encontros inesperados, conversas esclarecedoras e percepções que ajudam você a enxergar certas situações com mais leveza. Existe também uma sensação de libertação emocional acontecendo aos poucos, principalmente para quem vinha preso em pensamentos negativos ou cobranças excessivas.

Dica cósmica: Nem toda resposta vem através da lógica. Algumas chegam através da paz que você sente sem explicação.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião: Escorpianos podem viver uma virada emocional importante nesta quinta-feira. Algo que vinha incomodando há semanas começa finalmente a perder força, principalmente em relações desgastadas ou situações que consumiam energia demais. O dia traz clareza para entender que insistir em certos ciclos só prolonga o próprio sofrimento. Existe uma forte sensação de fechamento emocional e recomeço.

Dica cósmica: Soltar o que machuca também é uma forma de amor-próprio.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes: Piscianos recebem um lembrete poderoso sobre afeto, conexão e presença emocional. Em meio ao excesso de informações, cobranças e desgaste mental das últimas semanas, o dia traz situações que ajudam você a reencontrar leveza e acolhimento. Pequenos momentos podem tocar profundamente seu emocional hoje. Existe também chance de aproximações importantes ou conversas que aquecem o coração de forma inesperada.

Dica cósmica: Às vezes, o sinal que você esperava do destino chega através das coisas mais simples.