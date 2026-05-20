POLÊMICA

‘Você nem mulher é’: influencer trans vai parar na delegacia após confusão em vagão feminino no Rio

Amanda Fróes afirmou ter sido alvo de transfobia após pedir que homens deixassem o espaço exclusivo para mulheres no Metrô Rio; caso foi registrado na delegacia

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:13

Amanda Fróes Crédito: Reprodução

A influenciadora Amanda Fróes foi parar na delegacia depois de uma discussão dentro do vagão feminino do Metrô Rio, no Rio de Janeiro. A confusão aconteceu após ela pedir que homens deixassem o espaço exclusivo para mulheres, que atualmente funciona de forma integral durante toda a operação do transporte.

Segundo Amanda, ela entrou no vagão e percebeu a presença de homens no local. A influenciadora contou que abordou um casal e pediu, de forma educada, que o homem trocasse de vagão. “Por favor, o senhor pode trocar de vagão? Aqui é um vagão feminino”, disse ela, segundo relato à coluna de Fábia Oliveira.

Amanda Fróes 1 de 7

Ainda de acordo com Amanda, um segundo homem que também estava no espaço aceitou sair sem resistência. Já o casal permaneceu no local. A situação teria escalado após a mulher reagir de forma agressiva à abordagem.

A influenciadora afirmou que aguardou a chegada de um segurança para resolver a situação. No entanto, durante a intervenção, ela diz ter sido alvo de comentários preconceituosos. “Você nem mulher é pra estar nesse vagão”, teria gritado a passageira.

Amanda relatou que acionou a segurança do metrô novamente na estação final, na Barra da Tijuca, e que o casal permaneceu no local até a chegada da polícia. Na delegacia, ela registrou ocorrência sobre o episódio.

“Eu sou uma mulher igual a ela, pessoas preconceituosas e transfóbicas têm que ser combatidas”, afirmou a influenciadora.

Segundo Amanda Fróes, o casal ainda tentou inverter a situação ao acusá-la de racismo. Ela negou as acusações e disse que as imagens das câmeras de segurança e dos agentes do metrô registraram toda a confusão.