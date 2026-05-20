‘Você nem mulher é’: influencer trans vai parar na delegacia após confusão em vagão feminino no Rio

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:13
A influenciadora Amanda Fróes foi parar na delegacia depois de uma discussão dentro do vagão feminino do Metrô Rio, no Rio de Janeiro. A confusão aconteceu após ela pedir que homens deixassem o espaço exclusivo para mulheres, que atualmente funciona de forma integral durante toda a operação do transporte.
Segundo Amanda, ela entrou no vagão e percebeu a presença de homens no local. A influenciadora contou que abordou um casal e pediu, de forma educada, que o homem trocasse de vagão. “Por favor, o senhor pode trocar de vagão? Aqui é um vagão feminino”, disse ela, segundo relato à coluna de Fábia Oliveira.
Amanda Fróes
Ainda de acordo com Amanda, um segundo homem que também estava no espaço aceitou sair sem resistência. Já o casal permaneceu no local. A situação teria escalado após a mulher reagir de forma agressiva à abordagem.
A influenciadora afirmou que aguardou a chegada de um segurança para resolver a situação. No entanto, durante a intervenção, ela diz ter sido alvo de comentários preconceituosos. “Você nem mulher é pra estar nesse vagão”, teria gritado a passageira.
Amanda relatou que acionou a segurança do metrô novamente na estação final, na Barra da Tijuca, e que o casal permaneceu no local até a chegada da polícia. Na delegacia, ela registrou ocorrência sobre o episódio.
“Eu sou uma mulher igual a ela, pessoas preconceituosas e transfóbicas têm que ser combatidas”, afirmou a influenciadora.
Segundo Amanda Fróes, o casal ainda tentou inverter a situação ao acusá-la de racismo. Ela negou as acusações e disse que as imagens das câmeras de segurança e dos agentes do metrô registraram toda a confusão.
O caso foi registrado como fato atípico, e a influenciadora afirmou que pretende buscar seus direitos na Justiça.