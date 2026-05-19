'MEU TE AMO É MAIS ALTO'

Após ironizar Vini Jr., Zé Felipe posta música com indireta sobre amor: ‘Homem é homem e moleque é moleque’

Cantor voltou a movimentar as redes após escolher trecho sugestivo de música pouco depois de comentar em foto de Virginia

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:43

Zé Felipe fez comentário curioso em publicação de Virginia após término com Vini Jr. Crédito: Reprodução | Instagram

Zé Felipe voltou a causar burburinho nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar um vídeo treinando ao som de uma música considerada cheia de indiretas. A publicação aconteceu dias depois da repercussão envolvendo o comentário que ele deixou em uma foto de Virginia Fonseca após o término dela com Vinícius Júnior.

No vídeo compartilhado no Instagram, Zé Felipe aparece malhando enquanto toca o trecho da música “Homem É Homem, Moleque É Moleque”, parceria dele com Nattan.

Fotos do reencontro de Virginia e Zé Felipe 1 de 10

A parte escolhida pelo cantor chamou atenção principalmente pela letra: “Você tá de cara com o cara que você merece. Você vai ver que homem é homem e moleque é moleque. Meu te amo é mais alto que o grave do paredão”.

A publicação rapidamente viralizou porque aconteceu logo após Zé Felipe comentar “Bom dia, fica bem kkk” em uma postagem de Virginia, frase interpretada pelos internautas como uma ironia ao texto publicado por Vini Jr. depois do término.

Na ocasião, o jogador havia escrito uma mensagem desejando felicidade à influenciadora e encerrado o texto com “fica bem”, expressão que acabou virando meme nas redes sociais.

Desde então, fãs do antigo casal passaram a especular uma possível aproximação entre Virginia e Zé Felipe, principalmente após curtidas, comentários e interações públicas entre os dois.