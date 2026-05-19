Sósia de Marília Mendonça pede desculpas após climão com Maiara e Maraisa em show

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:48
Mariana Brandão, conhecida nas redes sociais por ser sósia de Marília Mendonça, usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente a Maiara & Maraisa após a repercussão envolvendo sua presença em um show recente da dupla.
A polêmica começou depois que vídeos do evento viralizaram nas redes sociais e internautas passaram a apontar um possível desconforto das sertanejas ao perceberem Mariana na plateia.
Marília Mendonça
Muito próximas de Marília antes da morte da cantora em novembro de 2021, Maiara e Maraisa acabaram virando assunto entre fãs após as imagens circularem na internet.
Diante da repercussão, Mariana publicou um vídeo afirmando que jamais teve a intenção de causar desconforto às artistas e explicou que compareceu ao evento apenas como fã e convidada.
Mansão de Maiara e Maraisa
A influenciadora também rebateu comentários de que teria ido caracterizada como Marília Mendonça ao show. Segundo ela, houve justamente uma preocupação em evitar qualquer associação visual mais forte com a cantora.
Mariana contou que escolheu não usar roupas que lembrassem figurinos clássicos de Marília e afirmou que até abriu mão do tradicional batom vermelho, frequentemente associado à imagem da sertaneja.
Ela revelou ainda que evitou se aproximar de Maiara durante alguns momentos do evento para não gerar situações desconfortáveis.
Segundo Mariana, mesmo tendo oportunidades de falar com a cantora, preferiu manter distância por respeito.
A influenciadora também disse que encontrou pessoas próximas da dupla durante o show, incluindo familiares e integrantes da equipe, mas afirmou não ter percebido qualquer reação negativa naquele momento.
Na legenda do vídeo, Mariana reforçou que nunca comparece a eventos “caracterizada” como Marília, exceto quando participa de homenagens específicas à cantora.
A situação acabou dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas defenderam Mariana e disseram que ela não teve má intenção, outros apontaram que a semelhança física inevitavelmente pode despertar emoções delicadas envolvendo a memória de Marília Mendonça.