DESCONFORTO

Sósia de Marília Mendonça pede desculpas após climão com Maiara e Maraisa em show

Influenciadora negou ter ido caracterizada como Marília e disse que evitou até se aproximar das sertanejas

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:48

Sósia pede desculpa Crédito: Reprodução

Mariana Brandão, conhecida nas redes sociais por ser sósia de Marília Mendonça, usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente a Maiara & Maraisa após a repercussão envolvendo sua presença em um show recente da dupla.

A polêmica começou depois que vídeos do evento viralizaram nas redes sociais e internautas passaram a apontar um possível desconforto das sertanejas ao perceberem Mariana na plateia.

Marília Mendonça 1 de 13

Muito próximas de Marília antes da morte da cantora em novembro de 2021, Maiara e Maraisa acabaram virando assunto entre fãs após as imagens circularem na internet.

Diante da repercussão, Mariana publicou um vídeo afirmando que jamais teve a intenção de causar desconforto às artistas e explicou que compareceu ao evento apenas como fã e convidada.

Mansão de Maiara e Maraisa 1 de 21

A influenciadora também rebateu comentários de que teria ido caracterizada como Marília Mendonça ao show. Segundo ela, houve justamente uma preocupação em evitar qualquer associação visual mais forte com a cantora.

Mariana contou que escolheu não usar roupas que lembrassem figurinos clássicos de Marília e afirmou que até abriu mão do tradicional batom vermelho, frequentemente associado à imagem da sertaneja.

Ela revelou ainda que evitou se aproximar de Maiara durante alguns momentos do evento para não gerar situações desconfortáveis.

a reação da maiara e maraísa vendo uma fã parecida com a marília mendonça pic.twitter.com/sSbr74UAvE — Lucas ? (@vlucasrocha) May 17, 2026

Segundo Mariana, mesmo tendo oportunidades de falar com a cantora, preferiu manter distância por respeito.

A influenciadora também disse que encontrou pessoas próximas da dupla durante o show, incluindo familiares e integrantes da equipe, mas afirmou não ter percebido qualquer reação negativa naquele momento.

Na legenda do vídeo, Mariana reforçou que nunca comparece a eventos “caracterizada” como Marília, exceto quando participa de homenagens específicas à cantora.