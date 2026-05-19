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Sósia de Marília Mendonça pede desculpas após climão com Maiara e Maraisa em show

Influenciadora negou ter ido caracterizada como Marília e disse que evitou até se aproximar das sertanejas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:48

Sósia pede desculpa
Sósia pede desculpa Crédito: Reprodução

Mariana Brandão, conhecida nas redes sociais por ser sósia de Marília Mendonça, usou as redes sociais para pedir desculpas publicamente a Maiara & Maraisa após a repercussão envolvendo sua presença em um show recente da dupla.

A polêmica começou depois que vídeos do evento viralizaram nas redes sociais e internautas passaram a apontar um possível desconforto das sertanejas ao perceberem Mariana na plateia.

Marília Mendonça

Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e Léo por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça por Reprodução
Marília Mendonça e o filho, Leo por Reprodução
Marília Mendonça era conhecida como "Rainha do Sertanejo" por Reprodução / Redes Sociais
Filme sobre Marília Mendonça será feito pela Prime Video por Redes sociais
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Marília MendonçaMarília Mendonça por Reprodução

Muito próximas de Marília antes da morte da cantora em novembro de 2021, Maiara e Maraisa acabaram virando assunto entre fãs após as imagens circularem na internet.

Diante da repercussão, Mariana publicou um vídeo afirmando que jamais teve a intenção de causar desconforto às artistas e explicou que compareceu ao evento apenas como fã e convidada.

Mansão de Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo
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Maiara e Maraisa mostram mansão estratégica em SP usada entre shows e viagens por Reprodução/Globo

A influenciadora também rebateu comentários de que teria ido caracterizada como Marília Mendonça ao show. Segundo ela, houve justamente uma preocupação em evitar qualquer associação visual mais forte com a cantora.

Mariana contou que escolheu não usar roupas que lembrassem figurinos clássicos de Marília e afirmou que até abriu mão do tradicional batom vermelho, frequentemente associado à imagem da sertaneja.

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Ela revelou ainda que evitou se aproximar de Maiara durante alguns momentos do evento para não gerar situações desconfortáveis.

Segundo Mariana, mesmo tendo oportunidades de falar com a cantora, preferiu manter distância por respeito.

A influenciadora também disse que encontrou pessoas próximas da dupla durante o show, incluindo familiares e integrantes da equipe, mas afirmou não ter percebido qualquer reação negativa naquele momento.

Na legenda do vídeo, Mariana reforçou que nunca comparece a eventos “caracterizada” como Marília, exceto quando participa de homenagens específicas à cantora.

A situação acabou dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas defenderam Mariana e disseram que ela não teve má intenção, outros apontaram que a semelhança física inevitavelmente pode despertar emoções delicadas envolvendo a memória de Marília Mendonça.

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