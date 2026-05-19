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Grey’s Anatomy ganhará novo derivado da franquia após 22 temporadas; veja o que já se sabe

Nova série será ambientada em centro médico rural no Texas e marcará o quarto derivado da franquia criada por Shonda Rhimes

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:30

Eric Dane e elenco de Grey's Anatomy Crédito: divulgação

Após mais de duas décadas no ar, Grey's Anatomy vai expandir ainda mais seu universo com uma nova série derivada prevista para estrear em 2027.

O novo spin-off, ainda sem título oficial, foi confirmado pouco depois do encerramento da 22ª temporada da produção médica, uma das mais longevas e populares da televisão mundial.

Atores deixam Grey's Anatomy após 22ª temporada 1 de 3

Segundo a sinopse divulgada pela emissora ABC, a trama será ambientada em um centro médico rural localizado no oeste do Texas.

A história acompanhará uma equipe médica responsável por atender pacientes em uma região remota, onde o hospital funciona como “a última chance de atendimento antes que as pessoas fiquem completamente isoladas”.

A nova produção terá participação direta de Shonda Rhimes, criadora de Grey’s Anatomy, que atuará como cocriadora e produtora executiva do projeto.

Quem também retorna é Meg Marinis, atual showrunner da série principal desde a 20ª temporada.

Em comunicado oficial, Meg afirmou estar animada para expandir o universo da franquia e prometeu manter o mesmo estilo emocional que marcou Grey’s Anatomy ao longo dos anos.

Até o momento, ainda não foi revelado se personagens clássicos da série original participarão do novo derivado. Por isso, fãs seguem especulando sobre possíveis aparições de Ellen Pompeo, intérprete de Meredith Grey, ou de outros médicos conhecidos do público.

Esse será o quarto spin-off oficial da franquia médica. Antes dele, Grey’s Anatomy já deu origem às séries Private Practice, exibida entre 2007 e 2013, Station 19, lançada em 2018, e também ao projeto digital Grey's Anatomy: B-Team.