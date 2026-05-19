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Influenciador Buzeira é transferido de presídio e defesa se revolta: ‘Risco à integridade’

Influenciador foi levado para unidade a 600 km da capital paulista e advogados alegam falta de comunicação prévia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:30

Buzeira Crédito: Reprodução

Buzeira voltou ao centro de uma nova polêmica judicial após ser transferido de unidade prisional em São Paulo. A mudança inesperada gerou reação imediata da defesa do influenciador, que afirma não ter sido avisada previamente sobre a decisão.

Preso preventivamente desde 14 de outubro de 2025 durante a Operação Narcobet, conduzida pela Polícia Federal, Bruno Alexssander, nome verdadeiro de Buzeira, teria sido retirado do presídio de Iperó e levado para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

Bens de Buzeira 1 de 6

Segundo documentos apresentados à Justiça, os advogados alegam que a nova unidade fica cerca de 600 quilômetros distante da capital paulista, o que dificultaria o contato com familiares e comprometeria o direito de visitas.

A defesa também afirma que o Judiciário não teria avaliado previamente os impactos da transferência antes da mudança ser executada.

Buzeira 1 de 8

Outro ponto levantado pelos representantes do influenciador envolve a segurança dentro da nova unidade prisional. Segundo os advogados, um corréu do mesmo processo, identificado como Rodrigo de Paula Morgado, também estaria custodiado no local, situação que poderia representar risco à integridade física de Buzeira.

Diante disso, a equipe jurídica pediu que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo esclareça oficialmente os motivos da transferência e avalie a possibilidade de retorno do influenciador ao presídio onde estava anteriormente.

Além da petição apresentada à Justiça, a defesa também encaminhou solicitações formais para diferentes órgãos ligados ao sistema penitenciário paulista, incluindo as diretorias das unidades de Iperó e Caiuá.