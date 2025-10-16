APENAS 5 ANOS

Como Buzeira e a família foram da pobreza extrema a multimilionários

Influenciador foi preso nesta terça (14) por envolvimento em esquema de tráfico internacional e um de seus irmãos é investigado pela PF

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:25

Família Buzeira ficou rica em apenas cinco anos e dois irmãos são investigados pela PF Crédito: Reprodução

De vítima de bullying na escola a dono de um império milionário, Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, viveu em poucos anos uma trajetória marcada por reviravoltas. O influenciador, preso pela Polícia Federal na última terça-feira (14), é suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Pouco tempo atrás, acreditava-se que sua fortuna vinha do sucesso nas redes sociais, onde reúne mais de 15 milhões de seguidores.

Buzeira 1 de 8

Criado na periferia de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, Buzeira e os irmãos cresceram em meio à pobreza. As paredes da casa onde viviam não tinham reboco, e o influenciador chegou a sonhar em ser jogador de futebol, mas desistiu cedo. Antes da fama, trabalhou ainda com um tio e depois em uma multinacional, guardando cada centavo. A mãe, Gi, e o pai chegaram a tentar empreender com a venda de quentinhas, mas o negócio faliu e a família perdeu todas as economias.

A virada veio com a internet e, segundo a PF, através do envolvimento com esquemas ilegais ligados ao tráfico internacional. Nos últimos anos, Buzeira e os quatro irmãos — todos conhecidos pelo sufixo “zeira” nos nomes artísticos — passaram a ostentar carros de luxo, joias e viagens em seus perfis. A mãe, apelidada de Mãezeira, exibe mansão, roupas de grife e dentes de porcelana. A ostentação familiar chamava atenção do público, e, agora, também da polícia.

Bens de Buzeira 1 de 6

Entre os irmãos, Lucas Fernando Souza Silva, o Mingauzeira, é investigado por ter recebido cerca de R$ 590 mil de Buzeira entre julho e agosto do ano passado. No mês passado, ele comprou um Porsche avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. A operação da Polícia Federal, batizada de Narco Bet, apura o uso de rifas e apostas online para movimentar recursos ilegais.