Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como Buzeira e a família foram da pobreza extrema a multimilionários

Influenciador foi preso nesta terça (14) por envolvimento em esquema de tráfico internacional e um de seus irmãos é investigado pela PF

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 22:25

Família Buzeira ficou rica em apenas cinco anos e dois irmãos são investigados pela PF
Família Buzeira ficou rica em apenas cinco anos e dois irmãos são investigados pela PF Crédito: Reprodução

De vítima de bullying na escola a dono de um império milionário, Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, viveu em poucos anos uma trajetória marcada por reviravoltas. O influenciador, preso pela Polícia Federal na última terça-feira (14), é suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Pouco tempo atrás, acreditava-se que sua fortuna vinha do sucesso nas redes sociais, onde reúne mais de 15 milhões de seguidores.

Buzeira

Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
1 de 8
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram

Criado na periferia de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, Buzeira e os irmãos cresceram em meio à pobreza. As paredes da casa onde viviam não tinham reboco, e o influenciador chegou a sonhar em ser jogador de futebol, mas desistiu cedo. Antes da fama, trabalhou ainda com um tio e depois em uma multinacional, guardando cada centavo. A mãe, Gi, e o pai chegaram a tentar empreender com a venda de quentinhas, mas o negócio faliu e a família perdeu todas as economias.

A virada veio com a internet e, segundo a PF, através do envolvimento com esquemas ilegais ligados ao tráfico internacional. Nos últimos anos, Buzeira e os quatro irmãos — todos conhecidos pelo sufixo “zeira” nos nomes artísticos — passaram a ostentar carros de luxo, joias e viagens em seus perfis. A mãe, apelidada de Mãezeira, exibe mansão, roupas de grife e dentes de porcelana. A ostentação familiar chamava atenção do público, e, agora, também da polícia.

Bens de Buzeira

Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
1 de 6
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram

Entre os irmãos, Lucas Fernando Souza Silva, o Mingauzeira, é investigado por ter recebido cerca de R$ 590 mil de Buzeira entre julho e agosto do ano passado. No mês passado, ele comprou um Porsche avaliado em mais de R$ 1,5 milhão. A operação da Polícia Federal, batizada de Narco Bet, apura o uso de rifas e apostas online para movimentar recursos ilegais.

Por enquanto, JhowJhow e Guizeira, os outros dois irmãos, não foram oficialmente relacionados à investigação.

Leia mais

Imagem - João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Imagem - 'Você cheirou?!': Tamires e Martina brigam feio e produção de 'A Fazenda 17' interfere

'Você cheirou?!': Tamires e Martina brigam feio e produção de 'A Fazenda 17' interfere

Imagem - Vale Tudo: Freitas abandona Marco Aurélio e foge com dinheiro roubado após morte de Odete Roitman

Vale Tudo: Freitas abandona Marco Aurélio e foge com dinheiro roubado após morte de Odete Roitman

Tags:

Luxo Tráfico Internacional Ostentação Investigação

Mais recentes

Imagem - Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)

Chegou o dia da virada: alguns signos vão sentir tudo mudar nesta sexta-feira (17 de outubro)
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis
Imagem - Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

Após atitudes polêmicas, Fernando Sampaio é eliminado de 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos