Influenciador Buzeira é preso em ação da PF contra tráfico internacional

Cerca de 630 milhões de reais teriam sido movimentados por meio de apostas eletrônicas e criptomoedas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:27

Buzeira
Buzeira Crédito: Reprodução

A Polícia Federal prendeu o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, na manhã desta terça-feira, 14, durante uma operação destinada a desarticular um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as autoridades, cerca de 630 milhões de reais teriam sido movimentados por meio de apostas eletrônicas (Bets) e criptomoedas, em um esforço para ocultar a origem ilícita dos recursos. Além de Buzeira, o irmão dele também foi detido. Até o momento, ainda são aguardadas nove prisões adicionais na chamada Operação Narco Bet, que cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A ação contou com a colaboração da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável pela prisão cautelar de um dos investigados que estava em território alemão.

Buzeira

Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram
1 de 8
Buzeiro é seguido por mais de 14 milhões de pessoas nas redes sociais por Reprodução / Instagram

As investigações indicam que o grupo criminoso usava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, incluindo remessas internacionais e movimentações em criptomoedas, para disfarçar a origem dos valores e proteger o patrimônio ilícito. Parte dos recursos também teria sido direcionada para empresas ligadas ao setor de apostas online.

As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens, entre eles os milhões rastreados e carros esportivos de luxo, com o objetivo de descapitalizar a organização e reparar danos causados pelas atividades criminosas.

Bens de Buzeira

Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram
1 de 6
Bens de Buzeira por Reprodução / Instagram

Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional. Até agora, nenhum dos nomes dos suspeitos foi divulgado oficialmente.

A operação é um desdobramento da Narco Vela, que focou no combate ao tráfico de drogas por via marítima a partir do litoral brasileiro.

