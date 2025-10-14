CRIME

Influenciador Buzeira é preso em ação da PF contra tráfico internacional

Cerca de 630 milhões de reais teriam sido movimentados por meio de apostas eletrônicas e criptomoedas

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:27

Buzeira Crédito: Reprodução

A Polícia Federal prendeu o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, na manhã desta terça-feira, 14, durante uma operação destinada a desarticular um esquema internacional de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as autoridades, cerca de 630 milhões de reais teriam sido movimentados por meio de apostas eletrônicas (Bets) e criptomoedas, em um esforço para ocultar a origem ilícita dos recursos. Além de Buzeira, o irmão dele também foi detido. Até o momento, ainda são aguardadas nove prisões adicionais na chamada Operação Narco Bet, que cumpre 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A ação contou com a colaboração da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA), responsável pela prisão cautelar de um dos investigados que estava em território alemão.

As investigações indicam que o grupo criminoso usava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, incluindo remessas internacionais e movimentações em criptomoedas, para disfarçar a origem dos valores e proteger o patrimônio ilícito. Parte dos recursos também teria sido direcionada para empresas ligadas ao setor de apostas online.

As medidas judiciais incluem o bloqueio de bens, entre eles os milhões rastreados e carros esportivos de luxo, com o objetivo de descapitalizar a organização e reparar danos causados pelas atividades criminosas.

Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional. Até agora, nenhum dos nomes dos suspeitos foi divulgado oficialmente.