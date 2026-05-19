CASAMENTOS

Amor da vida real: 5 famosos que se casaram com fãs

Casais se conheceram longe dos holofotes

Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:14

Casais se tiveram casamentos duradouros Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Muitos já pensaram em namorar com um ídolo, o que parece impossível, mas se tornou possível para algumas pessoas que engataram relacionamento com famosos e fizeram do sonho realidade.

Confira 5 casais que provaram que o amor não escolhe lugar e conquistaram o coração de estrelas:

Roberto Carlos e Maria Rita

Roberto Carlos e Maria Rita Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Maria Rita conheceu o “Rei”, como é conhecido Roberto Carlos em um show quando tinha apenas 16 anos. A paixão foi imediata, mas a diferença de idade fez os pais dela impedirem o namoro. O destino os reúne 14 anos depois. Os dois ficaram juntos por oito anos. Maria Rita faleceu em 1999.

Renato Aragão e Lilian Taranto

Renato Aragão e Lilian Taranto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lilian era fã de Renato Aragão desde criança. O reencontro aconteceu quando os dois eram adultos em um show dos Trapalhões. Os dois trocaram contatos, começaram a conversar e não se separaram mais. Casados há 28 anos, são pais da atriz Lívian Aragão.

9 ex-casais famosos que já viveram um romance 1 de 9

Fábio Júnior e Fernanda Pascucci

Fábio Júnior e Fernanda Pascucci Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido por ter se casado com várias mulheres, Fábio Júnior encontrou o amor de forma especial em seu sétimo casamento ao subir ao altar com Fernanda Pascucci em 2016, quando ela era a presidente de um de seus fã-clubes. O casal está junto há 8 anos.

Wagner Moura e Sandra Delgado

Wagner Moura e Sandra Delgado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Juntos desde 2001, o casal se conheceu na Faculdade de Comunicação da UFBA. Quando ele precisou se mudar para o Rio de Janeiro, convidou Sandra para segui-lo, e ela aceitou. Hoje, os dois têm três filhos e vivem uma relação discreta, longe dos holofotes.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Reprodução | Redes Sociais