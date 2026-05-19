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Amor da vida real: 5 famosos que se casaram com fãs

Casais se conheceram longe dos holofotes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:14

Casais se tiveram casamentos duradouros
Casais se tiveram casamentos duradouros Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Muitos já pensaram em namorar com um ídolo, o que parece impossível, mas se tornou possível para algumas pessoas que engataram relacionamento com famosos e fizeram do sonho realidade.

Confira 5 casais que provaram que o amor não escolhe lugar e conquistaram o coração de estrelas:

Roberto Carlos e Maria Rita

Roberto Carlos e Maria Rita
Roberto Carlos e Maria Rita Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Maria Rita conheceu o “Rei”, como é conhecido Roberto Carlos em um show quando tinha apenas 16 anos. A paixão foi imediata, mas a diferença de idade fez os pais dela impedirem o namoro. O destino os reúne 14 anos depois. Os dois ficaram juntos por oito anos. Maria Rita faleceu em 1999.

Renato Aragão e Lilian Taranto

Renato Aragão e Lilian Taranto
Renato Aragão e Lilian Taranto Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Lilian era fã de Renato Aragão desde criança. O reencontro aconteceu quando os dois eram adultos em um show dos Trapalhões. Os dois trocaram contatos, começaram a conversar e não se separaram mais. Casados há 28 anos, são pais da atriz Lívian Aragão.

9 ex-casais famosos que já viveram um romance

Narcisa Tamborindeguy e Boninho: A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos por Reprodução
Antes de Ivete, Luciano Huck também viveu um namoro com Eliana, entre 1997 e 1999. O casal era um dos queridinhos da época, estampando capas de revistas e participando de eventos juntos. O fim foi cercado de rumores de traição, nunca confirmados. Atualmente, os dois mantêm uma relação profissional cordial e até se reencontraram na Globo, onde Eliana assumirá parte das tardes de domingo em 2026 por Reprodução/SBT
Antes de viver seu conto de fadas com Lázaro Ramos, Taís Araújo teve um namoro marcante com Netinho de Paula. Eles ficaram juntos entre 1996 e 2002, época em que o cantor estourava com o grupo Negritude Júnior. Inclusive, a música “A Princesa e o Plebeu” foi escrita por ele em homenagem à atriz, que na época brilhava como “Xica da Silva”. O relacionamento terminou, mas o respeito e a amizade continuam firmes até hoje por Reprodução
Durante as gravações de A Padroeira, em 2001, Deborah Secco e Maurício Mattar engataram um namoro que durou quase um ano. O romance aconteceu logo depois que a atriz terminou com o diretor Rogério Gomes, o “Papinha”. Apesar de curto, o relacionamento foi intenso e bastante comentado na época por Reprodução
Entre 1984 e 1986, Claudia Raia e Jô Soares viveram um romance que desafiou o preconceito e a diferença de idade, ela tinha 18 e ele, 48. O casal encantava o público, mas enfrentou olhares tortos da sociedade. O próprio Jô decidiu encerrar o relacionamento, temendo que o futuro promissor da atriz fosse limitado pela diferença de gerações. Mesmo assim, Claudia sempre falou com carinho sobre o apresentador, descrevendo o fim como “dolorido, mas sincero” por Reprodução/Adir Mera/Agência O Globo
Pouca gente lembra, mas Angélica e César Filho viveram um namoro sério e longo, foram sete anos juntos! Ela tinha apenas 15 anos quando começaram a se relacionar, e ele, 28. A apresentadora chegou a dizer que perdeu a virgindade aos 17 com o jornalista. Apesar da diferença de idade e da pressão da fama, Angélica afirma que o ex foi uma figura importante em sua formação pessoal e profissional por Reprodução/Arquivo
Quem vê as trocas de elogios entre Ivete e Huck nas redes sociais talvez nem imagine que os dois já foram um casal. Eles namoraram em 1999, pouco antes de Huck conhecer Angélica. O relacionamento durou cerca de seis meses, mas deixou um carinho mútuo. Até hoje, os dois mantêm uma amizade sólida com direito a homenagens públicas e participações especiais em programas por Divulgação
Em 2003, Luana Piovani e Marcos Palmeira se apaixonaram durante os ensaios da peça Mais Uma Vez Amor. O namoro durou cerca de sete meses e terminou de forma tranquila. Anos depois, os dois voltaram a contracenar juntos no filme A Noite da Virada (2014), mostrando que a boa relação permaneceu mesmo após o fim do romance por Reprodução
Nem só o Brasil guarda casais improváveis. Nos anos 1980, Nicolas Cage e Brooke Shields viveram um breve relacionamento, entre 1987 e 1988, que movimentou as colunas de fofoca por Reprodução
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Narcisa Tamborindeguy e Boninho: A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos por Reprodução

Fábio Júnior e Fernanda Pascucci

Fábio Júnior e Fernanda Pascucci
Fábio Júnior e Fernanda Pascucci Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido por ter se casado com várias mulheres, Fábio Júnior encontrou o amor de forma especial em seu sétimo casamento ao subir ao altar com Fernanda Pascucci em 2016, quando ela era a presidente de um de seus fã-clubes. O casal está junto há 8 anos.

Wagner Moura e Sandra Delgado

Wagner Moura e Sandra Delgado
Wagner Moura e Sandra Delgado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Juntos desde 2001, o casal se conheceu na Faculdade de Comunicação da UFBA. Quando ele precisou se mudar para o Rio de Janeiro, convidou Sandra para segui-lo, e ela aceitou. Hoje, os dois têm três filhos e vivem uma relação discreta, longe dos holofotes.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O príncipe Harry já era fã de Meghan Markle antes de conhecê-la. Harry acompanhava a série Suits e dizia que sua “mulher ideal” era Rachel Zane, personagem da atriz. O encontro aconteceu em 2016 através de um encontro às cegas e não se separaram mais.

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Casais Casamento Famosos

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