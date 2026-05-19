Amor da vida real: 5 famosos que se casaram com fãs

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Felipe Sena
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:14
Muitos já pensaram em namorar com um ídolo, o que parece impossível, mas se tornou possível para algumas pessoas que engataram relacionamento com famosos e fizeram do sonho realidade.
Confira 5 casais que provaram que o amor não escolhe lugar e conquistaram o coração de estrelas:
Maria Rita conheceu o “Rei”, como é conhecido Roberto Carlos em um show quando tinha apenas 16 anos. A paixão foi imediata, mas a diferença de idade fez os pais dela impedirem o namoro. O destino os reúne 14 anos depois. Os dois ficaram juntos por oito anos. Maria Rita faleceu em 1999.
Lilian era fã de Renato Aragão desde criança. O reencontro aconteceu quando os dois eram adultos em um show dos Trapalhões. Os dois trocaram contatos, começaram a conversar e não se separaram mais. Casados há 28 anos, são pais da atriz Lívian Aragão.
9 ex-casais famosos que já viveram um romance
Conhecido por ter se casado com várias mulheres, Fábio Júnior encontrou o amor de forma especial em seu sétimo casamento ao subir ao altar com Fernanda Pascucci em 2016, quando ela era a presidente de um de seus fã-clubes. O casal está junto há 8 anos.
Juntos desde 2001, o casal se conheceu na Faculdade de Comunicação da UFBA. Quando ele precisou se mudar para o Rio de Janeiro, convidou Sandra para segui-lo, e ela aceitou. Hoje, os dois têm três filhos e vivem uma relação discreta, longe dos holofotes.
O príncipe Harry já era fã de Meghan Markle antes de conhecê-la. Harry acompanhava a série Suits e dizia que sua “mulher ideal” era Rachel Zane, personagem da atriz. O encontro aconteceu em 2016 através de um encontro às cegas e não se separaram mais.