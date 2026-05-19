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Atriz deixa série de Harry Potter antes da 2ª temporada; saiba o motivo

Produção da HBO ainda nem estreou, mas já enfrenta primeira baixa importante no elenco principal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 14:18

Série de Harry Potter na HBO
Série de Harry Potter na HBO Crédito: Divulgação

A nova série de Harry Potter, produzida pela HBO, já sofreu sua primeira mudança importante no elenco antes mesmo da estreia oficial. A atriz Gracie Cochrane, escolhida para interpretar Gina Weasley, decidiu deixar a produção após concluir as gravações da primeira temporada.

A informação foi divulgada pela família da atriz em comunicado enviado ao site Deadline.

Segundo a nota, Gracie tomou a decisão por “circunstâncias imprevistas” e não retornará para a segunda temporada da série, que já foi oficialmente confirmada pela HBO. “Gracie tomou a difícil decisão de se afastar do papel de Gina Weasley”, informou a família da atriz.

Veja algumas das cenas da nova série de Harry Potter

Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
Dominic McLaughlin é Harry Potter por Divulgação
Alastair Stout é Ronnie Weasley por Divulgação
Lox Pratt é Draco Malfoy por Divulgação
Arabella Stanton é Hermione por Divulgação
John Lithgow é Dumbledore por Divulgação
Nick Frost é Hagrid por Divulgação
Daneil Rigby and Bel Powley são os Dursley, tios de Harry por Divulgação
Amos Kitson é Duda Dursley por Divulgação
Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
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Série de Harry Potter na HBO por Divulgação

A HBO também se pronunciou sobre a saída e afirmou apoiar totalmente a decisão. “Apoiamos a decisão de Gracie Cochrane e sua família e somos gratos pelo trabalho dela na primeira temporada”, declarou o estúdio.

A saída chamou atenção dos fãs porque Gina Weasley é uma das personagens mais importantes da saga criada por J.K. Rowling, principalmente nos livros seguintes da franquia.

A primeira temporada da nova adaptação será baseada em Harry Potter e a Pedra Filosofal e tem estreia prevista para o Natal deste ano. Já o segundo ano da produção adaptará Harry Potter e a Câmara Secreta.

Além de Gracie Cochrane como Gina Weasley, a série também já confirmou parte do novo elenco principal. Alastair Stout interpretará Ron Weasley, enquanto Arabella Stanton viverá Hermione Granger. Entre os adultos, John Lithgow foi escalado para viver Alvo Dumbledore, Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall e Paapa Essiedu será o novo Severo Snape.

A produção é uma das maiores apostas da HBO para os próximos anos e pretende adaptar os livros com mais fidelidade e profundidade do que os filmes lançados entre 2001 e 2011.

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