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Gominho surpreende ao posar nu nos Lençóis Maranhenses e fotos viralizam

Apresentador do Multishow compartilhou cliques ousados durante viagem e movimentou os comentários nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:15

Gominho posa nu
Gominho posa nu Crédito: Reprodução

Gominho chamou atenção nas redes sociais nesta terça-feira (19) após publicar fotos ousadas durante uma viagem pelos Lençóis Maranhenses. Curtindo dias de descanso em meio ao cenário paradisíaco, o apresentador do Multishow compartilhou registros aproveitando o sol e as lagoas da região.

O que mais repercutiu entre os seguidores, porém, foram algumas imagens em que Gominho aparece completamente nu, em cliques mais artísticos e descontraídos.

Gominho posa nu

Gominho posa nu por Reprodução
Gominho posa nu por Reprodução
Gominho posa nu por Reprodução
Gominho posa nu por Reprodução
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Gominho posa nu por Reprodução

As fotos rapidamente viralizaram e renderam comentários de amigos famosos e fãs do apresentador. Entre as reações, a DJ Ju de Paulla brincou nos comentários perguntando “Cadê meu pinguinhooooo?”.

Já Wanessa Camargo, que divide a apresentação do TVZ com Gominho, comentou que estava com saudade do amigo. Outro comentário que chamou atenção definiu o apresentador como “meigue e abusade”, entrando na brincadeira criada pelos seguidores.

Além da repercussão pelas fotos, o nome de Gominho também voltou a ser lembrado por fãs por causa do problema de saúde enfrentado por ele no ano passado.

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Em novembro de 2025, o apresentador precisou ser internado após sofrer uma crise renal e passou por uma cirurgia para retirada de pedras nos rins.

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Na época, ele compartilhou detalhes da recuperação nas redes sociais e chegou a brincar com a situação ao escrever: “Pedras no caminho tirei todas”.

Depois de receber alta, Gominho também comentou sobre a dificuldade de manter repouso durante a recuperação e rebateu críticas de seguidores que questionavam seus hábitos de hidratação, afirmando consumir cerca de quatro litros de água por dia.

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