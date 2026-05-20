NOVELA DAS 9

João Vitor Silva, namorado de Iza, surge de cueca em 'Quem Ama Cuida': 'Muito bem servida'

Ator virou o assunto mais comentado das redes sociais após surgir em cenas ousadas logo no início da trama

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:27

João Vitor Silva arrancou elogios por cenas em 'Quem ama cuida' Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator João Vitor Silva, namorado da cantora Iza roubou a cena, e o fôlego de muita gente, logo no segundo capítulo da nova novela das nove 'Quem Ama Cuida' ao aparecer sem camisa e de cueca, esbanjando boa forma.

O X (antigo Twitter) foi inundado por comentários dos telespectadores. "Iza está passando muito bem", brincou uma fã. "Olha o namorado da Iza... Deus te abençoe, diva!", escreveu outra seguidora, entrando na onda. Teve até quem dissesse que preferia não elogiar "em respeito à diva", para evitar confusão.

João Vitor Silva em 'Quem ama cuida' 1 de 8

O ator, que hoje tem 29 anos, ficou conhecido por muita gente por ter interpretado Pedrinho no Sítio do Picapau Amarelo. De lá para cá, ele construiu uma carreira sólida com passagens por produções como 'Verdades Secretas' e 'Garota do Momento'.

Agora, em 'Quem Ama Cuida', ele interpreta o dermatologista Rafael Brandão. Na história, o personagem vive à sombra da fortuna do tio milionário, Arthur (vivido por Antonio Fagundes), e faz parte de uma família para lá de problemática: é filho da vilã Pilar (Isabel Teixeira) e irmão dos personagens de Tatá Werneck e Agatha Moreira.