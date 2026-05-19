ANOS 90

Jornalista Maria Cândida relembra assédio sexual e moral nos bastidores da TV e faz desabafo: ‘Muito desconcertante’

Ela afirmou que sofreu assédio sexual e moral no início da carreira e citou pressão vivida por mulheres na televisão nos anos 1990

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:14

Maria Cândida Crédito: Reprodução

Maria Cândida fez um forte desabafo ao relembrar episódios de assédio vividos nos bastidores da televisão ao longo da carreira. A revelação aconteceu durante entrevista ao programa de Flávio Ricco, na LeoDias TV, exibido nesta terça-feira (19).

Com mais de 30 anos de trajetória na comunicação, Maria Cândida afirmou que sofreu tanto assédio sexual quanto moral em ambientes profissionais. Segundo ela, os episódios costumavam partir de pessoas em cargos de chefia.

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A jornalista contou que, muitas vezes, o assédio moral surgia depois que ela recusava convites ou investidas de superiores. Ela também afirmou que esse tipo de situação era frequente no meio televisivo durante os anos 1990.

“Desconcertante”, definiu a apresentadora ao comentar como lidava com os episódios na época.

Durante a conversa, Maria Cândida ainda falou sobre o chamado “teste do sofá”, prática historicamente associada aos bastidores da televisão e do entretenimento. Segundo ela, muitas mulheres passaram por situações semelhantes no início da carreira por falta de espaço e oportunidades no mercado.

A jornalista avaliou que esse tipo de comportamento atualmente não acontece de forma tão explícita quanto antigamente, mas destacou que o ambiente era muito mais hostil para mulheres nas décadas anteriores.

Além do tema do assédio, Maria Cândida também relembrou sua participação no reality “Aprendiz Celebridades”, exibido pela Record em 2014.