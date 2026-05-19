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Após 2ª rinoplastia, Rafa Justus comemora resultado e mostra recuperação após cirurgia no nariz

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro revelou detalhes do pós-operatório e disse estar “mais apaixonada a cada dia”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:00

Rafa Justus
Rafa Justus Crédito: Reprodução

Rafaella Justus, de 16 anos, voltou a falar sobre a segunda rinoplastia realizada recentemente e comemorou o resultado da cirurgia nas redes sociais. Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a influenciadora publicou uma foto de perfil no Instagram nesta segunda-feira (18) para mostrar como ficou o nariz após um mês do procedimento.

“Um mês desse narizinho pelo qual estou mais apaixonada a cada dia”, escreveu Rafa nos stories ao elogiar o trabalho do médico responsável pela cirurgia.

Além de mostrar o resultado estético, a adolescente também compartilhou detalhes do processo de recuperação. Rafa contou que precisou realizar dez sessões de câmara hiperbárica durante o pós-operatório, tratamento usado para acelerar cicatrização e recuperação dos tecidos.

Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia

Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução
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Rafaella Justus mostrou resultado de nova rinoplastia e explicou motivo da decisão por Reprodução

Segundo ela, cada sessão durava cerca de uma hora dentro de uma cápsula com oxigênio puro. “Hoje foi minha última sessão”, comemorou a influenciadora.

Rafaella já havia explicado anteriormente que a nova rinoplastia não teve apenas motivação estética. Segundo ela, a cirurgia também corrigiu dificuldades respiratórias causadas pela estrutura do nariz.

A influenciadora revelou ainda que o procedimento exigiu retirada de cartilagem da costela para reconstrução da região nasal. “Tive que tirar cartilagem do osso da costela”, contou ela ao detalhar a complexidade da operação.

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Nas redes sociais, Rafa afirmou que a mudança estética foi uma escolha pessoal e disse que decidiu realizar a cirurgia por vontade própria. “Eu senti vontade de mudar, e mudei, de forma natural”, declarou.

A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores e fãs da família Justus, principalmente após Rafa aparecer exibindo o novo visual em fotos recentes.

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