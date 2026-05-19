Após 2ª rinoplastia, Rafa Justus comemora resultado e mostra recuperação após cirurgia no nariz

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:00
Rafaella Justus, de 16 anos, voltou a falar sobre a segunda rinoplastia realizada recentemente e comemorou o resultado da cirurgia nas redes sociais. Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a influenciadora publicou uma foto de perfil no Instagram nesta segunda-feira (18) para mostrar como ficou o nariz após um mês do procedimento.
“Um mês desse narizinho pelo qual estou mais apaixonada a cada dia”, escreveu Rafa nos stories ao elogiar o trabalho do médico responsável pela cirurgia.
Além de mostrar o resultado estético, a adolescente também compartilhou detalhes do processo de recuperação. Rafa contou que precisou realizar dez sessões de câmara hiperbárica durante o pós-operatório, tratamento usado para acelerar cicatrização e recuperação dos tecidos.
Rafa Justus mostra resultado de nova rinoplastia
Segundo ela, cada sessão durava cerca de uma hora dentro de uma cápsula com oxigênio puro. “Hoje foi minha última sessão”, comemorou a influenciadora.
Rafaella já havia explicado anteriormente que a nova rinoplastia não teve apenas motivação estética. Segundo ela, a cirurgia também corrigiu dificuldades respiratórias causadas pela estrutura do nariz.
A influenciadora revelou ainda que o procedimento exigiu retirada de cartilagem da costela para reconstrução da região nasal. “Tive que tirar cartilagem do osso da costela”, contou ela ao detalhar a complexidade da operação.
Nas redes sociais, Rafa afirmou que a mudança estética foi uma escolha pessoal e disse que decidiu realizar a cirurgia por vontade própria. “Eu senti vontade de mudar, e mudei, de forma natural”, declarou.
A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores e fãs da família Justus, principalmente após Rafa aparecer exibindo o novo visual em fotos recentes.