'Ele era louco': Reginaldo Faria revela vício inusitado e desconhecido de Roberto Carlos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:44
Segundo o ator Reginaldo Faria, nos bastidores de grandes produções cinematográficas dos anos 1970, o que o cantor Roberto Carlos realmente queria, e não dispensava de jeito nenhum, era um "polenguinho".
A amizade entre os dois começou nos sets de filmagem, especificamente durante as gravações de A 300 km por hora, quando Reginaldo descobriu que o ídolo brasileiro tinha uma obsessão peculiar pelo famoso queijo processado em formato de quadradinho.
Reginaldo Faria e Roberto Carlos
O vício era tanto que a equipe técnica do filme, composta por mais de 30 pessoas, criou uma logística para agradar o cantor. Todas as manhãs, funcionários e técnicos iam aos hotéis onde a produção estava hospedada, recolhiam as porções individuais de queijo servidas no café da manhã e as entregavam a ele.
"A equipe toda ia para o hotel e pegava seus polenguinhos para dar para o Roberto", entregou Reginaldo durante uma participação recente no programa 'Sem Censura'. A história arrancou risadas do próprio filho do ator, Marcelo Faria, que também participava da entrevista. "Quando tiver show agora não vão mais jogar rosas, serão polenguinhos", brincou.