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'Ele era louco': Reginaldo Faria revela vício inusitado e desconhecido de Roberto Carlos

Em entrevista, ator entregou que o Rei mobilizava toda a equipe de filmagem para satisfazer um desejo gastronômico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:44

Reginaldo Faria e Roberto Carlos Crédito: Reprodução/

Segundo o ator Reginaldo Faria, nos bastidores de grandes produções cinematográficas dos anos 1970, o que o cantor Roberto Carlos realmente queria, e não dispensava de jeito nenhum, era um "polenguinho".

A amizade entre os dois começou nos sets de filmagem, especificamente durante as gravações de A 300 km por hora, quando Reginaldo descobriu que o ídolo brasileiro tinha uma obsessão peculiar pelo famoso queijo processado em formato de quadradinho.

Reginaldo Faria e Roberto Carlos 1 de 4

O vício era tanto que a equipe técnica do filme, composta por mais de 30 pessoas, criou uma logística para agradar o cantor. Todas as manhãs, funcionários e técnicos iam aos hotéis onde a produção estava hospedada, recolhiam as porções individuais de queijo servidas no café da manhã e as entregavam a ele.