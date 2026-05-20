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'Ele era louco': Reginaldo Faria revela vício inusitado e desconhecido de Roberto Carlos

Em entrevista, ator entregou que o Rei mobilizava toda a equipe de filmagem para satisfazer um desejo gastronômico

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:44

Reginaldo Faria e Roberto Carlos Crédito: Reprodução/

Segundo o ator Reginaldo Faria, nos bastidores de grandes produções cinematográficas dos anos 1970, o que o cantor Roberto Carlos realmente queria, e não dispensava de jeito nenhum, era um "polenguinho".

A amizade entre os dois começou nos sets de filmagem, especificamente durante as gravações de A 300 km por hora, quando Reginaldo descobriu que o ídolo brasileiro tinha uma obsessão peculiar pelo famoso queijo processado em formato de quadradinho.

Reginaldo Faria e Roberto Carlos

Reginaldo Farias, Roberto Carlos e Roberto Farias, em 1971, nos bastidores de "A 300 km por hora". por Reprodução/Arquivo pessoal/Roberto Farias
Reginaldo Faria e Roberto Carlos por Reprodução/
Cenas do filme "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura" por Reprodução/Arquivo/Agência O Globo
Reginaldo Faria e Roberto Carlos por Reprodução/ Mauricio Fidalgo/Instagram
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Reginaldo Farias, Roberto Carlos e Roberto Farias, em 1971, nos bastidores de "A 300 km por hora". por Reprodução/Arquivo pessoal/Roberto Farias

O vício era tanto que a equipe técnica do filme, composta por mais de 30 pessoas, criou uma logística para agradar o cantor. Todas as manhãs, funcionários e técnicos iam aos hotéis onde a produção estava hospedada, recolhiam as porções individuais de queijo servidas no café da manhã e as entregavam a ele. 

"A equipe toda ia para o hotel e pegava seus polenguinhos para dar para o Roberto", entregou Reginaldo durante uma participação recente no programa 'Sem Censura'. A história arrancou risadas do próprio filho do ator, Marcelo Faria, que também participava da entrevista. "Quando tiver show agora não vão mais jogar rosas, serão polenguinhos", brincou.

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