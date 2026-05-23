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Filha de Baby do Brasil revela por que recusou convite para posar nua com as irmãs

Sarah Sheeva relembrou proposta para a Playboy durante auge do trio e explicou por que não quis seguir imagem sensual

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:36

Sarah Sheeva falou sobre convite para posar nua ao lado das irmãs
Sarah Sheeva falou sobre convite para posar nua ao lado das irmãs Crédito: Reprodução/YouTube e Divulgação

A cantora e pastora Sarah Sheeva relembrou um episódio marcante da época em que integrava o grupo SNZ ao lado das irmãs Nãna Shara e Zabelê. Filhas de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, as três fizeram sucesso no fim dos anos 1990 e chegaram a receber um convite para posar juntas na Playboy.

Em entrevista a Daniela Albuquerque no programa Sensacional, Sarah contou que recusou imediatamente a proposta.

"Não imaginei que fosse fazer o sucesso que fez, foi um sucesso estrondoso. Minhas irmãs achavam que eu era muito 'crentinha'. A gente recebeu proposta para fazer 'Playboy'. Eu não aceitei e falei: 'façam vocês duas'. Não vou mostrar nada, eu sou crente. Eu não queria ser sexy, eu queria guardar isso, como eu penso até hoje. A sua sexualidade é um privilégio de quem assumiu um compromisso com você", afirmou a artista, que se tornou pastora e vive em celibato há 25 anos.

SNZ

Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
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Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook
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Hit do SNZ volta a viralizar e reacende nostalgia dos anos 2000 por Reprodução/Facebook

Apesar da popularidade do grupo, responsável por hits como "Retrato Imaginário", Sarah também revelou que nunca teve o desejo de seguir carreira artística.

"Eu não queria cantar, eu não queria ser cantora. Eu tinha esse lado artístico, mas não queria a privação provocada pela fama. Passei isso com meus pais, que eram muito famosos quando a gente era criança e não podiam ir a um shopping, por exemplo. Elas me convenceram e eu acabei aceitando fazer parte", contou.

O SNZ foi formado no fim da década de 1990 e lançou três discos ao longo da carreira, se tornando um dos grupos pop femininos mais conhecidos da época no Brasil.

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