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Exigência inesperada no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce irrita famosos: 'Muito constrangedor'

Convidados estariam revoltados com 'detalhe' da cerimônia: 'Talvez eu fique de fora'

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 08:54

Taylor Swift e Travis Kelce Crédito: Reprodução/Instagram

O casamento da cantora Taylor Swift com o jogador de futebol americano Travis Kelce já é tratado como um dos eventos mais aguardados do ano, mas uma exigência feita aos convidados famosos da cerimônia estaria causando desconforto nos bastidores.

Segundo informações publicadas pelo Daily Mail, os convites enviados para o casamento não dão direito a acompanhantes, o que teria irritado parte dos convidados da lista VIP. De acordo com o jornal britânico, alguns famosos consideraram a decisão "fora dos padrões" para um evento desse porte. A cerimônia está marcada para o dia 3 de julho, em Nova York. O local exato será revelado apenas na manhã da festa, relataram publicações internacionais.

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Uma convidada anônima revelou ao veículo que cogita não comparecer justamente por não poder levar alguém. "Meu convite não me permite levar acompanhante", disse. "Quer dizer, o que eu devo fazer? Ir sozinha? Isso é muito constrangedor. Acho que não vou comparecer porque não quero ir sozinha e não tenho certeza se conhecerei muitas pessoas lá. Quer dizer, desculpa, eu não sou amiga da Gigi e da Bella Hadid!".

A mesma fonte ainda reclamou sobre o fato de alguns convidados aparentemente terem recebido tratamento diferente. "Eu sei que Selena Gomez vai levar o marido dela, Benny Blanco, então ela tem direito a acompanhante, mas eu não posso levar ninguém porque sou uma mulher solteira. Eu entendo, o local provavelmente só comporta um certo número de pessoas, mas não é uma sensação muito boa".

Depois, a convidada resumiu o dilema: "É o casamento do ano, mas talvez eu fique de fora porque sou tímida".

Além da questão dos acompanhantes, outro detalhe da cerimônia também chamou atenção: o local exato do casamento só deve ser revelado na manhã do evento. A estratégia, segundo publicações internacionais, teria sido adotada por questões de segurança e privacidade.

"Eu entendo isso também, ela não quer que todos saibam onde vai se casar até o último minuto por razões de segurança. Agora virou um grande jogo de adivinhação, todo mundo está tentando descobrir onde será. Provavelmente em um hotel enorme como o Waldorf Astoria, que tem segurança e controle de acesso excelentes", afirmou a fonte.