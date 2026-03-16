OSCAR

Apelidos, teorias e piada: Por que a premiação se chama Oscar?

Nome se refere a estatueta dourada e careca do maior prêmio da indústria cinematográfica

Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 22:41

Estatueta é um ícone da premiação Crédito: Shutterstock

Neste domingo (15), aconteceu a cerimônia do Oscar 2026, mas por que a cerimônia de premiação cinematográfica? Existem várias teorias e histórias, pois nem a academia que avalia as produções sabe.

O prêmio tinha um nome longo e extenso, era Prêmio de Mérito da Academia (Academy Award of Merit), e foi criado em 1927 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O objetivo era celebrar a indústria da excelência. A primeira cerimônia aconteceu em 1929. No entanto, o batismo “Oscar” aconteceria apenas anos depois.

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Conheça histórias e teorias:

A versão mais famosa e conhecida pela indústria é a da bibliotecária da Academia, Margaret Herrick, que teria visto uma estatueta e fez uma piada. Segundo a funcionária, o boneco dourado era a ‘cara’ de seu Tio Oscar.

A brincadeira não demorou a correr pelo estúdios de Hollywood. Assim atores e diretores adotaram o nome do parente de Margaret.

Outra versão é da icônica atriz Bette Davis que afirmava ter criado o nome. Ela dizia que a estátua lembrava seu primeiro marido, o músico Harmon Oscar Nelson.

Já a terceira teoria vai para a imprensa. O colunista Sidney Skolsky foi o primeiro a imprimir o nome em um jornal. Em março de 1934, usou o termo para falar da vitória de Katherine Hpeburn. Solksky alegava ser o autor do nome, mas muitos acreditavam que ele apenas popularizou uma gíria que existia.