Apelidos, teorias e piada: Por que a premiação se chama Oscar?

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Felipe Sena
Publicado em 16 de março de 2026 às 22:41
Neste domingo (15), aconteceu a cerimônia do Oscar 2026, mas por que a cerimônia de premiação cinematográfica? Existem várias teorias e histórias, pois nem a academia que avalia as produções sabe.
O prêmio tinha um nome longo e extenso, era Prêmio de Mérito da Academia (Academy Award of Merit), e foi criado em 1927 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O objetivo era celebrar a indústria da excelência. A primeira cerimônia aconteceu em 1929. No entanto, o batismo “Oscar” aconteceria apenas anos depois.
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Conheça histórias e teorias:
A versão mais famosa e conhecida pela indústria é a da bibliotecária da Academia, Margaret Herrick, que teria visto uma estatueta e fez uma piada. Segundo a funcionária, o boneco dourado era a ‘cara’ de seu Tio Oscar.
A brincadeira não demorou a correr pelo estúdios de Hollywood. Assim atores e diretores adotaram o nome do parente de Margaret.
Outra versão é da icônica atriz Bette Davis que afirmava ter criado o nome. Ela dizia que a estátua lembrava seu primeiro marido, o músico Harmon Oscar Nelson.
Já a terceira teoria vai para a imprensa. O colunista Sidney Skolsky foi o primeiro a imprimir o nome em um jornal. Em março de 1934, usou o termo para falar da vitória de Katherine Hpeburn. Solksky alegava ser o autor do nome, mas muitos acreditavam que ele apenas popularizou uma gíria que existia.
Inicialmente a Academia resistiu, mas o público e a imprensa só falavam Oscar, e em 1939, e a Academia oficialmente adotou o nome da cerimônia. O nome curto facilitou o marketing e tornou o evento mais amigável para o grande público.