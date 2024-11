AFROPUNK 2025

Jorja Smith é a primeira atração confirmada no Afropunk Brasil 2025

Festival acontecerá em Salvador nos dias 8 e 9 de novembro de 2025

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 16:01

Jorja Smith Crédito: Shutterstock

A cantora britânica Jorja Smith foi a primeira atração confirmada do line-up do Afropunk Brasil 2025. A atração foi anunciada, nesta quinta-feira (14) para a edição do maior festival de música preta do país, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, em Salvador.

Conhecida pelos hits “Blue Lights” e “Be Honest”, Jorja Smith, cantora de 27 anos, subirá ao palco no sábado (8 de novembro de 2025). Essa será a quinta edição brasileira do festival Afropunk. O evento desembarcou no Brasil em 2021 e, desde então, acontece anualmente no Parque de Exposições da capital baiana.

“A diva britânica chega abrindo os trabalhos do nosso line-up com uma energia que transcende e transforma. Jorja vai trazer um show inesquecível em plena capital baiana”, diz o anúncio oficial do Afropunk Brasil.

Ainda não há nenhuma informação confirmada sobre a venda dos ingressos para a edição de 2025. A edição de 2024 aconteceu no último final de semana com nomes como Erikah Badu, Jorge Aragão, Leo Santana. Lianne La Havas, Liniker, Duquesa, Ebony, Fat Family e Planet Hemp.

Jorja Smith

Jorja Alice Smith é considerada um dos grandes nomes da nova geração do R&B britânico. Influenciada pelo reggae, punk, e hip-hop, a artista tem como referências Amy Winehouse, Lauryn Hill, Alicia Keys.

"Lost & found", de 2018, Seu primeiro álbum de estúdio de Jorja, chegou à terceira posição na UK Albums Chart e, em 2019, ela foi indicada ao Grammy na categoria de artista revelação.