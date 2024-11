SETLIST NOSTÁLGICO

Léo Santana ressalta representatividade em estreia no Afropunk: 'Uma honra'

Na plateia, estava o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos

Emocionando, animado e até mesmo nervoso, Léo Santana fez sua estreia no festival Afropunk nesse sábado (9), num show exclusivamente pensado para a ocasião. Antes de subir ao palco, ele ressaltou que estava se sentindo honrado de ter sido convidado para participar do evento.

O repertório foi pensado para o evento, com grandes sucessos. “Preparei um repertório totalmente voltado pra esse evento, trazendo coisas da minha carreira desde lá do início”, contou Léo, no backstage. Prometendo um setlist nostálgico, o GG iniciou ao som de Negro Lindo, e seguiu com músicas que exaltavam a periferia e povo preto como Peraí Negão e Mamoreiro, e passando por sucessos Contatinho, Zona de Perigo, Pena Bamba, Santinha Madeira de Lei, Balacobaco, Rebate no Chão e Rebolation.