VIVA O ILÊ

'Nós somos negros o ano todo', destaca Vovô do Ilê após apresentação da banda no Afropunk Festival

Show em Salvador teve Virgínia Rodrigues como convidada e marcou 50 anos do bloco

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 21:27

Ilê no Afropunk Crédito: Paula Fróes/Correio

O palco do Afropunk Festival recebeu neste sábado (09), o show Ilê Aiyê convida Virgínia Rodrigues levando ao Parque de Exposições a celebração do novembro negro e dos 50 anos de bloco afro.

As 18h, o charme da liberdade invadiu o Afropunk Festival com a Banda Aiyê e as deusas do ébano. Acompanhados pelos vocais potentes de Virgínia Rodrigues, abriram o setlist com sequência de hits contagiando o público. Durante a performance foram cantados sucessos do Ilê Aiyê como Depois que o Ilê Passar, Deusa do Ébano, Exalou, Negrume da Noite e a música tema do Carnaval de 2024, Ilê Aiyê Bodas de Ouro.

Virgínia Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Correio

“É muito gratificante comemorar os 50 no festival. Porque nós não tínhamos essa essa contagem pra chegar nos 40 anos, nos 50 anos, as coisas vêm acontecendo naturalmente, a transformação, a importância do Ilê Aiyê. Mas ainda está faltando gente. Nós não estamos contemplados ainda, essa cidade precisa realmente se reconhecer como uma cidade negra. Eventos como esse tem que ser mais frequentes aqui no Brasil e na Bahia”, declarou Vovô do Ilê, um dos fundadores do bloco, após a apresentação.