SALVADOR

'Me convidaram para cantar um sambinhas velhos', brinca Jorge Aragão no palco do Afropunk

Show teve a participação de Marcelo D2

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 21:54

Jorge Aragão e Marcelo D2 Crédito: Paula Fróes /Correio

“Me convidaram para vir aqui cantar um sambinhas velhos” , brincou Jorge Aragão ao iniciar seu show no Afropunk Festival neste sábado (9) no Parque de Exposições, em Salvador. Representando o samba, o cantor e compositor carioca foi a quarta apresentação da noite de sábado no festival.

Palmas, muito samba no pé e canções na ponta da língua. A plateia se transformou numa roda de samba embalada por sucessos do artista como Novos Tempos, De Sampa a São Luís, e Você e Eu Sempre, com participação de Marcelo D2.