BRASILEIRÃO

Bahia abre o placar com um minuto, toma virada e perde de 2 a 1 para o Juventude

O tricolor baiano agora marca um jejum de cinco jogos sem vencer

Marina Branco

Publicado em 9 de novembro de 2024 às 21:19

Bahia perde para o Juventude por 2 a 1 Crédito: Rafael Rodrigues I Bahia

O torcedor tricolor pediu, pediu e pediu por um respiro dos agora cinco jogos que o Bahia passou sem vencer - e chegou a se iludir com a chegada dele na noite deste sábado (09), no Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com um gol de diferença no placar desde o primeiro minuto de jogo, o Esquadrão tinha tudo para garantir uma partida tranquila, mas perdeu o controle no segundo tempo e deixou o Juventude crescer com dois gols em menos de dez minutos.

Sentindo a pressão pela vaga na Libertadores 2025 aumentar, os ânimos dentro do Bahia seguem agitados, com trégua que não passa de um tempo de jogo ao perder para um Juventude há seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O primeiro gol da partida veio logo no início. Em uma jogada excepcional de Lucho Rodriguez, o uruguaio partiu pela ponta direita, driblou um marcador e cruzou para Cauly, há quatro jogos sem marcar, que veio em alta velocidade balançar as redes.

Já no segundo tempo, tudo foi diferente. Lucas Barbosa encobriu Marcos Felipe e Gabriel Taliari chapelou o goleiro tricolor para o Juventude virar em cima do Bahia, dificultando a posição do tricolor baiano na tabela.

Com o resultado, o Bahia continua com os mesmos 46 pontos, ocupando a 8ª posição na competição. O próximo desafio do Esquadrão será o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, no dia 20 de novembro. Os comandados de Rogério Ceni vão ter a missão de quebrar o jejum, que agora é de cinco jogos sem vencer.

O JOGO

Começar a falar do confronto entre Bahia e Juventude neste sábado é falar do gol de Cauly logo no primeiro minuto. O atacante, que não participava de um gol há quatro jogos, marcou após jogada presenteada de Lucho Rodríguez.

Juntos, os dois comemoraram o bom início, desenhando um jogo mais desestabilizador para o Juventude, que era incentivado por seus jogadores no banco, de pé e dizendo aos titulares que levantassem a cabeça. Apesar da possibilidade de tranquilidade que muitas vezes chega com gols ‘cedo demais’, o Bahia não recuou, e seguiu tentando manter um jogo ofensivo.

O Juventude não deixou barato. Com sua primeira jogada de risco antes mesmo do primeiro gol tricolor, o time seguiu tentando, e teve seu primeiro marco de ofensividade quando Gilberto trabalhou a bola pela direita e cruzou rasteiro para dentro de área. De lá, o lateral Lucas Freitas mirou no gol, mas acertou a trave de Marcos Felipe. Não foi por falta de tentativa, e não foi por falta de sustos no Bahia.

A partida seguiu dinâmica entre bolas viradas e faltas marcadas, sendo a primeira de Edson Carioca em cima de Everton Ribeiro, com bola defendida por Marcos Felipe. Um dos grandes destaques do primeiro tempo foi Lucho Rodríguez. O uruguaio armou o primeiro gol e levou os créditos pela jogada, quando seguiu driblando para colocar a bola na área.

Tentando fazer valer a 'lei do ex', Gilberto tentou nortear o ataque do Juventude, usando a ponta direita para assustar Marcos Felipe, mas sem conseguir marcar em nenhuma delas. Não suficiente, após enfiada de Jadson, Lucas entrou na ponta esquerda e passou a bola rasteira na área, com tentativa de Gilberto de alcançar e converter em gol.

Na confusão da pequena área, o ex-Bahia se chocou com Marcos Felipe, e o jogo parou para atendimento dos dois. Sem conseguir andar, o centroavante foi tirado de campo de maca, e substituído por Gabriel Taliari.

Foi então que o Bahia diminuiu a velocidade e reforçou o sistema defensivo, sem tanto espaço para receber a bola e criar jogadas quanto antes, em um jogo no mínimo equilibrado. Vaiado pela torcida, o time da casa saiu de campo após 50 minutos pressionando e com duas bolas no travessão, mas ainda buscando uma melhora no meio campo confuso e no placar.

A partir do segundo tempo, a paz tricolor começou a desmoronar, quando um passe aéreo de Nenê, que entrou no lugar de Mandaca, alcançou Lucas Barbosa dentro da área. Sem fazer o óbvio e devolver para o meio, o camisa 21 chutou direto no gol, encobrindo Marcos Felipe e deixando tudo igual no Alfredo Jaconi.

A derrocada do Bahia se concretizou com a obra de arte desenhada por Gabriel Taliari, que recebeu lançamento de Ronaldo nas costas da linha defensiva e, sozinho, chapelou o goleiro tricolor, finalizando a bola recebida para o fundo da rede. A reação imediata foi escalar o alambrado para comemorar com a torcida. Apesar da tentativa em voltar à partida, o Esquadrão não teve forças para reagir.

FICHA TÉCNICA

Juventude 2 x 1 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Alan Ruschel), Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson, e Mandaca (Nenê); Edson Carioca (Diego Gonçalves), Gilberto (Gabriel Taliari) e Lucas Barbosa (Ewerthon). Técnico: Fábio Matias.

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Thaciano; Cauly (Everaldo), Ademir (Thiago) e Luciano Rodríguez (Rafael Ratão). Técnico: Rogério Ceni.

Local: Alfredo Jaconi

Gols: Cauly (BAH) com 1' do primeiro tempo; Lucas Barbosa aos 24' do segundo tempo e Gabriel Taliari aos 33' do segundo tempo (JUV)

Cartões amarelos: João Lucas, Alan Ruschel e Gabriel Taliari (JUV); Kanu (BAH)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Gizeli Casaril (SC)