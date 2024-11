CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Juventude: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão encara o time gaúcho neste sábado, fora de casa

Em momento delicado no Brasileirão, o Bahia entrará em campo neste sábado (9) para enfrentar o Juventude. A partida será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 33ª rodada da Série A. Sem vencer há quatro partidas, o Esquadrão tenta reencontrar o caminho das vitórias para seguir lutando por uma vaga na próxima Libertadores.