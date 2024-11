SÉRIE A

Adversário do Bahia, Juventude trava luta contra o rebaixamento e tem elenco cheio de ex-tricolores

Esquadrão encara o time gaúcho neste sábado (9), no estádio Alfredo Jaconi

Gabriel Rodrigues

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 18:43

Atacante Gilberto é um dos ex-tricolores que formam o elenco do Juventude Crédito: Divulgação/Juventude

Adversário do Bahia em duelo que será realizado neste sábado (9), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude vive luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time gaúcho vem de três derrotas seguidas e não vence há seis partidas.

No seu segundo jogo no comando do Juventude, o técnico Fábio Matias contou com a semana livre para pensar a melhor escalação para enfrentar o tricolor. O treinador não divulgou oficialmente o time e tem dúvidas em praticamente todos os setores.

O principal foco de Matias está em estancar a sangria na defesa. O lateral Alan Ruschel pode voltar ao time, enquanto o zagueiro Zé Marcos não tem a continuidade garantida.

No meio-campo, o experiente Nenê volta após suspensão e disputa a posição com Mandaca. Já no ataque, a briga está entre os centroavantes Gilberto e Gabriel Taliari.

Por sinal, o Juventude está repleto de atletas que já vestiram a camisa do Bahia. Além do ídolo Gilberto, o meio-campo é formado pelos ex-tricolores Ronaldo e Jadson. O elenco tem ainda o goleiro Mateus Claus.