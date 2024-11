PARA ESPANTAR A MÁ FASE

Pressionado, Bahia enfrenta o Juventude fora de casa e tenta encerrar jejum no Brasileirão

Esquadrão encara o time gaúcho no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Em uma reta final de Brasileirão marcada por mais baixos do que altos, o Bahia tenta estancar a crise para voltar a ganhar na Série A. A oportunidade de conseguir a recuperação será neste sábado, quando enfrenta o Juventude, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 33ª rodada do torneio.

O tricolor vive uma fase conturbada. Não vence há quatro partidas e, nos últimos dias, conviveu com protestos. Para piorar, a campanha fora de casa não é das melhores. Longe da Fonte Nova, a equipe baiana ganhou apenas três dos 14 jogos que fez. Mas, se serve de alento para os torcedores, o estádio Alfredo Jaconi traz uma boa lembrança para o clube.

Palco do duelo deste sábado, foi justamente no Jaconi que o Esquadrão venceu pela última vez fora de casa. Em agosto, o time bateu o Grêmio por 2x0 no estádio. Thaciano marcou os dois gols. Desde então, foram cinco derrotas e um empate em seis partidas, levando em consideração o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Bahia e Juventude, aliás, chegam ao confronto com o mesmo objetivo, mas com lutas completamente opostas na Série A. A equipe baiana inicia a rodada na 7ª colocação, dentro da zona de classificação para a Libertadores, e almeja os três pontos para seguir na luta por uma vaga no torneio internacional.

Já o alviverde vem de uma sequência de seis jogos sem vencer, com direito a três derrotas nos três últimos compromissos. O Juventude, que chegou a figurar no meio da tabela, hoje está na zona de rebaixamento: é o 18º colocado, com 34 pontos. Apesar do cenário do rival, o atacante Ademir projeta um duelo difícil, mas acredita que o Bahia tem condição de voltar a Salvador com o resultado positivo na bagagem.

“Todos os times estão brigando por alguma coisa, não tem jogo fácil. Acredito que, como todos os jogos são difíceis, esse também vai ser difícil. A gente tem que aproveitar ao máximo as oportunidades que tiver lá na frente e defender bem atrás para sair com um resultado positivo”, analisou.

Ademir vive um bom momento no Bahia e ganhou a vaga de titular na rodada passada. Ele deve ser mantido na equipe junto com o também atacante Luciano Rodríguez. Rogério Ceni, no entanto, será forçado a fazer mudanças. Jean Lucas e Gabriel Xavier receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

A tendência é que o argentino Cuesta fique com a vaga na defesa e forme a dupla de zaga com Kanu. Os dois começaram a temporada juntos no time titular. Já no meio-campo, Thaciano e Acevedo disputam a posição de Jean Lucas. O camisa 16 está de voltando após suspensão e é o mais cotado para ficar com a vaga.

Apesar de ter sido fixado no ataque por Rogério Ceni, Thaciano é meia de origem e foi escalado no setor na partida contra o Cruzeiro, quando o tricolor não contou com Caio Alexandre. Acevedo voltou a atuar depois de dez meses parado por conta de uma lesão no joelho e fez um bom jogo contra o Vasco, mas está recebendo minutos aos poucos. Independente dos escolhidos, Ademir garante que o foco do grupo continua em buscar a vaga na Libertadores.