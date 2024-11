SALVADOR

Emocionada, Melly fez sua estreia no palco do AfroPunk Festival

Apresentação ocorreu no Parque de Exposições, em Salvador

Ganhadora do prêmio Multishow de artista revelação em 2023, a Melly fez sua estreia no palco do AfroPunk Festival neste sábado (09), no Parque de Exposições. Emocionada, a cantora saudou o público e celebrou a importância de integrar o Line up representando os artistas negros de Salvador.