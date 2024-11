SWINGUEIRA EM CASAL

Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show no Afropunk

Casal de atores apareceu em vídeo nas redes sociais curtindo o show do pagodeiro Léo Santana neste sábado (9)

O baiano Lázaro Ramos e a atriz Taís Araújo vieram do Rio de Janeiro para curtir o festival Afropunk em Salvador neste sábado (9). O Instagram oficial do Afropunk postou um vídeo do casal metendo dança ao som de Mamoeiro, música de Léo Santana. Taís repostou o trecho nas redes sociais.

Nas imagens, a atriz aparece usando uma blusa transparente preta com mangas compridas, que deixa à mostra os seus mamilos. Grandes brincos dourados compõem o seu look. Já Lázaro Ramos está de camisa de botão e boné salmão.

Em um outro vídeo, também durante o show do pagodeiro, Lázaro surgiu dando um abraço carinhoso no famoso coreógrafo Zebrinha.

Léo Santana, emocionado com a sua participação no festival, destacou a importância da representativa em cima do palco e na pista. “Uma honra. Ter sido escolhido, ter sido convidado pra participar do Afropunk 2024 e mais especial ainda porque eu evidenciei isso lá em Angola, cantando só pra os nossos, para o povo preto, e eu falei, caramba, fazer isso em casa em Salvador tem um gosto especial”, ressaltou Léo para o público.