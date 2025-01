ACOLHIMENTO

'Ela tem privilégio de ser querida por várias gerações', declara Gilberto Gil sobre luta de Preta contra câncer

Preta está internada desde dezembro

Em entrevista à revista Quem na noite desta última quarta-feira (30), Gilberto Gil falou sobre cuidados com sua filha Preta Gil, que está internada há mais de 1 mês em tratamento contra câncer no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.>

Gil ainda aproveitou para comentar sobre a homenagem que recebeu na Noite da Aclamação, em Salvador, na terça (28). "O tempo passou. É natural que essas coisas [homenagens] acabem acontecendo. Para mim, é muito bonito ver o que os amigos, colegas modernos e novos colegas fazem, se baseando nesse campo de referências para dizer: 'estamos todos aqui, as comunidades do passado e do presente, trabalhando pelas comunidades do futuro'." >