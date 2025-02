AMIZADE

‘Prioridade é estar ao lado dela’: Gominho relembra decisão de largar emprego na Bahia para cuidar de Preta Gil

O comunicador explica que os cuidados com Preta são divididos entre os amigos



Alô Alô Bahia

Jorge Gauthier

Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 16:27

Há quase dois anos, o comunicador Gominho não pensou duas vezes de deixou seu emprego e o apartamento alugado em Salvador para cuidar de Preta Gil, que havia recebido diagnóstico de câncer. Ele conta que nem pediu autorização à amiga, apenas comunicou que estava indo. >

Gominho e Preta Gil Crédito: Reprodução

Em entrevista ao jornal O Globo, Gominho revelou que eles não se viam há algum tempo por causa da pandemia, mas ele não teve receio em decidir ajudá-la. “Tinha um tempo que a gente não se via pessoalmente por causa da pandemia, só falávamos por zap. Quando ela me deu a notícia, na hora, fui visitá-la. Quando cheguei, me deparei com o cenário do ex-marido. Senti que estava rolando alguma coisa estranha para além do abandono que ele estava fazendo, extremamente negligente com ela. Depois, descobrimos a traição. Na hora, nem pedi, só avisei: “Estou vindo morar com você”. Voltei para Salvador, pedi demissão, entreguei o apê e vim depois de uma semana”, lembra. A mudança aconteceu no início de 2023, e ele segue ao lado da amiga, que agora mora em São Paulo, devido ao tratamento médico.>

Ele diz que ficou espantado com a repercussão de sua decisão. “Se eu fosse um trabalhador brasileiro, talvez não tivesse abandonado o emprego. Mas sou um comunicador, tenho muitos contatos, não seria difícil arrumar outro. Acho louco isso de as pessoas ficarem chocadas. Entendo que emprego é tudo para muita gente, vivemos num país difícil, mas fiquei muito reflexivo em relação à importância que as pessoas dão às coisas materiais. Só larguei um emprego e um apartamento alugado para estar com minha amiga, que, isso sim, é tudo”, disse.>

Gominho lembrou também do início da amizade, nos anos 2010. “Fui num show dela no Circo Voador. Eu conhecia, sabia que era cantora pela capa do CD pelada (“Pret-à-Porter”, disco que a cantora lançou em 2003). Na época, falei: “Meu Deus, que mulher icônica”. Aí, tinha esse show e pensei: “Vou!”. Ela me viu dançando e chamou: “Vem dançar no palco”. Depois: “Menino, volta semana que vem, vou te dar ingresso”. Aí, me seguiu nas redes”, recordou.>