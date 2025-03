AGORA COM 'GOMINHOS'

Gominho volta à TV e novo shape impressiona: 'Perdi 40kg, mas quero ficar parrudo'

Ele pediu demissão para se dedicar aos cuidados da amiga, Preta Gil

Fernanda Varela

Publicado em 13 de março de 2025 às 16:37

Gominho Crédito: Reprodução

Irreconhecível, 40kg mais magro e com muita disposição, Gominho vai voltar ao batente. Na próxima segunda (17), o influenciador comandará a estreia da nova temporada do TVZ ao vivo no Multishow, em parceria com MC Daniel.>

Gominho, que já substituiu Preta Gil em 2024 na apresentação da atração por causa de recidiva do câncer, falou sobre o seu retorno. "Estou animado, já fiz algumas vezes, mas agora será uma temporada completa. Tenho a alegria de fazer parte da família Multishow há muitos anos. Não conheço o MC Daniel, encontrei com ele pessoalmente duas vezes e acho que vai ser interessante essa mistura. Vai dar bom. Fazer programas de TV, ainda mais ao vivo, não é um desafio. Me sinto muito confortável, muito em casa, sendo eu, mesmo tendo direcionamento e roteiro, me sinto livre", disse ao gshow.>

Sobre a nova forma física, Gominho conta que desde agosto está sob acompanhado médico. "Já perdi 40kg, mas não tenho hábito de me pesar, só quando vou ao médico. Tomo remédio para tratar perda de peso, que ajuda bastante. Quando comecei o tratamento, queria só para mudar o estilo de vida, mas ele pediu para ter uma meta para focar, então meu objetivo é chegar aos 95kg. Em alguns exames, dá que meu peso ideal é 76kg, mas não me vejo assim. Gosto de ser grande, quero ficar parrudo", explicou.>

"Tenho feito musculação. Comecei fazendo boxe, corrida e pedal, mas meu joelho estava muito ruim e a fisioterapeuta falou que precisava fazer musculação para fortalecer, acabei gostando porque me ajuda a segurar as pressões da vida, está sendo bom liberar a endorfina. Faço academia todos os dias e pilates duas vezes por semana", detalhou.>

Gominho falou ainda sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia estética para retirar o excesso de pele. "Faltam seis quilos. Emagreci bem e estou com bastante pele sobrando, fiquei pensando que se tirar, talvez, sejam esses seis quilos, mas a cirurgia não é uma opção, talvez depois do TVZ, se esse excesso de pele me incomodar, faço. A meta é seguir treinando, mantendo essa energia do corpo. Tenho receio, sou medroso, nunca operei nada. Passando esse momento com a Preta, vejo quanto nosso corpo delicado, sei que quando é bem acompanhado, as coisas funcionam, mas não é uma pressão, é algo livre, se me der na telha, faço", analisou.>