Seis famosos que nasceram fora do Brasil e conquistaram o coração dos brasileiros

Eles são rostos conhecidos da televisão e do cinema nacional, mas nasceram em outros países

Heider Sacramento

Publicado em 8 de junho de 2025 às 15:52

Eles brilham nas novelas, filmes e séries brasileiras, mas nasceram longe daqui. Seja na Europa, América do Norte ou América Latina, esses artistas atravessaram fronteiras para construir carreiras sólidas e conquistar o público brasileiro. A seguir, conheça seis famosos que nasceram fora do Brasil, mas se tornaram nomes queridos da nossa cultura. >

Sophie Charlotte nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e veio para o Brasil ainda criança. Ela começou a carreira artística na adolescência e logo se destacou em novelas da TV Globo como Caras & Bocas, Fina Estampa e Os Dias Eram Assim. Com fluência no português e uma atuação natural, Sophie rapidamente se firmou como uma das atrizes mais queridas da televisão brasileira.>

Chico Díaz veio ao mundo na Cidade do México, filho de pai paraguaio e mãe brasileira. Passou parte da infância no Peru e depois se estabeleceu no Brasil, onde construiu uma carreira sólida como ator. Com mais de 80 produções no currículo, Chico atuou em obras marcantes como Velho Chico, Cordel Encantado e diversos filmes premiados no circuito nacional e internacional.>

Enrique Díaz, irmão de Chico, nasceu em Lima, no Peru. Também escolheu o Brasil como palco principal de sua trajetória artística. Reconhecido pela intensidade e versatilidade em cena, Enrique participou de produções de destaque como Felizes Para Sempre?, Sob Pressão e Mar do Sertão. Além de ator, ele também atua como diretor em projetos teatrais e televisivos.>

Giulia Gam nasceu em Perugia, na Itália, enquanto seus pais brasileiros viviam no país europeu a trabalho. Ainda bebê, ela retornou com a família ao Brasil. Giulia iniciou a carreira no teatro, sob direção de Antunes Filho, e logo migrou para a televisão, onde brilhou em novelas como Mandala, Fera Ferida e Mulheres Apaixonadas. Sua trajetória é marcada pela entrega e profundidade em cena.>

Giselle Itié nasceu na Cidade do México. Ainda na infância, veio morar no Brasil com a família após um terremoto no país natal. Iniciou a carreira artística em produções como A Casa das Sete Mulheres e alcançou o estrelato com a novela Bela, a Feia. Giselle também atuou em filmes, incluindo a superprodução hollywoodiana Os Mercenários.>