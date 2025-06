SUCESSO

Prefeita que viralizou ao dançar forró de biquini bate 1,2 milhão de seguidores

Patrícia Alencar conquistou cerca de 300 mil após ser alvo de críticas após vídeo ser divulgado

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar(MDB), bateu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram após ver viralizar um vídeo em que aparece dançando forró de biquíni. O vídeo teve grande repercussão nas redes sociais, e a prefeita virou alvo de críticas .>

Na sexta-feira (6), a chefe do executivo contou que o conteúdo, em que aparece dançando uma música de forró vestindo um biquini, foi divulgado sem o seu consentimento . >

O registro publicado nos stories nesta sexta foram gravados durante uma entrevista para uma emissora de rádio local. Patrícia contou que costuma utilizar duas contas no Instagram: um perfil profissional, onde compartilha seu dia a dia na prefeitura de Marituba, e uma segunda conta onde costuma publicar conteúdos da sua vida pessoal, para apenas cerca de 187 pessoas.>

O vídeo que viralizou foi publicado na segunda conta há cerca de 15 dias e foi divulgado sem a permissão de Patrícia. No dia em que o vídeo foi gravado, era final de semana e ela estava prestes a sair para a praia e decidiu compartilhar o momento com os seguidores.>

"Um dos seguidores gravou a tela e passou a filmagem para todos os sites e perfis do Instagram que divulgam informações e notícias aqui no estado e assim o vídeo tomou essa repercussão", explicou. "Fiquei abismada, porque é uma coisa íntima. Era um vídeo íntimo, porque eu postei no meu Instagram pessoal", declarou.>