Nora de Angélica ganha homenagem da sogra nas redes: 'Forte, doce e generosa'

Apresentadora celebrou os 21 anos da namorada do filho Joaquim, com fotos inéditas e mensagem carinhosa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2025 às 16:39

Angélica faz homenagem para nora Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Angélica (51) usou as redes sociais neste sábado (07) para prestar uma homenagem afetuosa à nora Manoela Esteves, que completou 21 anos. Namorada de Joaquim Huck (20), filho mais velho da apresentadora com Luciano Huck (53), Manoela recebeu palavras emocionadas e fotos inéditas compartilhadas nos stories do Instagram. >

"Viva essa menina iluminada que amamos! Dia da nossa Mano, essa mulher generosa, doce e forte, que leva alegria e amor por onde passa. Que sua jornada seja de realizações. Estaremos sempre aqui torcendo por você", escreveu Angélica, revelando o carinho que tem pela jovem.>

A apresentadora também publicou uma seleção de imagens que mostram Manoela em momentos de intimidade com a família ao lado de Joaquim, dos irmãos Benício, de 17 anos, e Eva, de 12, e dos próprios sogros, Angélica e Luciano. As fotos evidenciam a boa relação da nora com todos da casa.>

Joaquim e Manoela estão juntos desde a adolescência e assumiram publicamente o relacionamento por volta de 2020, aos 16 anos. Discretos, ambos mantêm os perfis nas redes sociais fechados, e raramente aparecem em público, os registros mais frequentes são justamente os publicados por Angélica ou Huck em ocasiões especiais.>

Já o segundo filho do casal, Benício, vivia um relacionamento com a influencer Duda Guerra, de 16 anos. No entanto, o namoro chegou ao fim após uma polêmica com outros influenciadores teens que repercutiu inclusive nas redes sociais dos pais dos jovens.>