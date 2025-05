A FAVORITA

Quem é Manoela Esteves? Discreta namorada de Joaquim Huck conquista a família e evita holofotes

Namorando o filho mais velho de Luciano Huck e Angélica desde 2021, jovem mantém perfil reservado e é elogiada pela sogra famosa

Heider Sacramento

Publicado em 11 de maio de 2025 às 13:26

Manoela Esteves, namorada de Joaquim Huck Crédito: Reprodução/Instagram

Enquanto o nome dos filhos de Angélica e Luciano Huck circula na mídia por conta de polêmicas, uma figura permanece longe dos holofotes: Manoela Esteves, namorada de Joaquim Huck, o primogênito do casal. Aos 20 anos, a jovem vive um relacionamento discreto com um dos herdeiros mais conhecidos da televisão brasileira, optando por uma vida sem exposição e com aprovação total da família do namorado. >

Ao contrário de Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck — que recentemente esteve envolvida em um desentendimento com outros jovens —, Manoela prefere manter sua vida pessoal longe das redes e da fama. Seu perfil no Instagram é fechado, e no TikTok ela compartilha vídeos de forma privada, mostrando apenas conteúdos leves, como dicas de maquiagem e danças casuais.>

O relacionamento entre Manoela e Joaquim começou em 2021, quando ambos tinham 16 anos. Desde então, o casal tem sido visto em ocasiões públicas, como o Carnaval na Marquês de Sapucaí, mas mantém a rotina longe das câmeras e de especulações.>

A discrição, porém, não impediu que Manoela caísse nas graças de Angélica. Em julho de 2024, quando a jovem completou 20 anos, a apresentadora fez questão de parabenizá-la publicamente: “Feliz vida, linda! Muita saúde e alegrias!”, escreveu em suas redes sociais.>