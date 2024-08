SHOW DA VIDA

Sumiu? Saiba por que Maju Coutinho não aparece mais no Fantástico

A ausência de Maju Coutinho no Fantástico foi motivo de questionamentos de telespectadores nas redes sociais. Os fãs notaram que a jornalista não esteve presente em duas edições históricas do programa, a queda de avião em Vinhedo, no dia 11, e a cobertura da morte de Silvio Santos, no último domingo (18).