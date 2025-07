MELHORES DA TV

Emmy anuncia indicados com destaque para "Ruptura"; veja lista

A cerimônia será realizada em 14 de setembro

Carol Neves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:00

Ruptura e O Urso Crédito: Divulgação

A Academia de Televisão dos EUA anunciou nesta terça-feira (15) os indicados ao Emmy 2025, a principal premiação da TV americana. A cerimônia será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles, reconhecendo as produções exibidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. >

Entre os destaques deste ano estão as séries “Ruptura” (Severance), que lidera com 27 indicações, , "Pinguim", "The Studio" "The White Lotus" e "O Urso", entre outras.>

Séries mais indicadas nas categorias principais:>

Ruptura (Severance) – 3 indicações: Melhor série de drama, Melhor ator (Adam Scott), Melhor atriz (Britt Lower)

The Urso – 3 indicações: Melhor série de comédia, Melhor ator (Jeremy Allen White), Melhor atriz (Ayo Edebiri)

The Last of Us – 3 indicações: Melhor série de drama, Melhor ator (Pedro Pascal), Melhor atriz (Bella Ramsey)

The Diplomat – 2 indicações: Melhor série de drama, Melhor atriz (Keri Russell)

Paradise – 2 indicações: Melhor série de drama, Melhor ator (Sterling K. Brown)

Pinguim – 2 indicações: Melhor minissérie, Melhor ator (Colin Farrell) >

Indicados nas principais categorias:>

MELHOR SÉRIE DE DRAMA>

Andor>

The Diplomat>

The Last of Us>

Paradise>

The Pitt>

Ruptura>

Slow Horses>

The White Lotus>

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE DRAMA>

Kathy Bates (Matlock)>

Sharon Horgan (Bad Sisters)>

Britt Lower (Ruptura)>

Bella Ramsey (The Last of Us)>

Keri Russell (The Diplomat)>

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE DRAMA>

Sterling K. Brown (Paradise) >

Gary Oldman (Slow Horses)>

Pedro Pascal (The Last of Us)>

Adam Scott (Ruptura)>

Noah Wyle (The Pitt)>

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA>

Abbott Elementary>

The Urso>

Hacks>

Ninguém Quer Isso>

Only Murders in the Building>

Shrinking>

The Studio>

What We Do in the Shadows>

MELHOR ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA>

Adam Brody (Ninguém Quer Isso)>

Seth Rogen (The Studio)>

Jason Segel (Shrinking)>

Martin Short (Only Murders in the Building)>

Jeremy Allen White (The Bear)>

MELHOR ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA>

Uzo Aduba (The Residence)>

Kristen Bell (Ninguém Quer Isso)>

Quinta Brunson (Abbott Elementary)>

Ayo Edebiri (The Bear)>

Jean Smart (Hacks)>

MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV>

Adolescência>

Black Mirror>

Morrendo por Sexo>

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story>

Pinguim>

MELHOR ATRIZ EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV>

Cate Blanchett (Disclaimer)>

Meghann Fahy (Sirens)>

Rashida Jones (Black Mirror)>

Michelle Williams (Morrendo por Sexo)>

Cristin Milioti (Pinguim)>

MELHOR ATOR EM MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU FILME PARA TV>

Colin Farrell (Pinguim)>

Stephen Graham (Adolescência)>

Jake Gyllenhaal (Acima de Qualquer Suspeita)>

Bryan Tyree Henry (Ladrões de Drogas)>

Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)>

MELHOR TALK SHOW>

The Daily Show>

Jimmy Kimmel Live>

The Late Show With Stephen Colbert>

MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO>

The Traitors>

RuPaul's Drag Race>

The Amazing Race>

Survivor>