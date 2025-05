DEBATE

Samara Felippo rebate Lázaro Ramos após post sobre licença-paternidade: 'Vai trabalhar!'

Atriz critica homens que não assumem responsabilidades domésticas

Uma publicação de Lázaro Ramos sobre a licença-paternidade no Brasil gerou repercussão nas redes sociais na terça-feira (27) e motivou uma resposta incisiva da atriz Samara Felippo. O ator utilizou o Instagram para alertar sobre o curto período de cinco dias garantido por lei aos pais no país, defendendo mudanças legislativas e maior envolvimento masculino nos cuidados com os filhos desde os primeiros dias de vida. >

“Você sabia que a licença-paternidade no Brasil ainda é de só 5 dias? Cinco. Dias. Como é que um pai vai participar dos cuidados da sua companheira e do bebê, conhecer o novo membro da família e se adaptar a uma nova rotina nesse tempo?”, questionou Lázaro em sua publicação. O artista também destacou dois projetos de lei atualmente parados no Congresso Nacional que propõem a ampliação do benefício: o PL 3773/2023, no Senado, e o PL 6216/2023, na Câmara dos Deputados. “O prazo pra aprovar o projeto no Senado acaba agora em junho. Ou seja: é urgente!”, alertou.>