QUE MICO!

Renato Góes gargalha ao relembrar gafe com atriz famosa em seu primeiro dia na Globo

Ator contou episódio inusitado nos bastidores de “Pé na Jaca” e falou sobre superação no início da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 28 de maio de 2025 às 14:53

Renato Góes Crédito: Reprodução

Renato Góes, atualmente no ar como Ivan na novela Vale Tudo, participou nesta quarta-feira (28) do Encontro com Patrícia Poeta e relembrou um episódio inusitado de sua estreia na televisão. Com quase 20 anos de carreira, o ator contou que, no primeiro dia de gravação de Pé na Jaca, em 2006, viveu uma situação embaraçosa com Juliana Paes.>

“Lembro de uma coisa muito engraçada, na minha primeira diária de Pé na Jaca, no primeiro dia no set, inclusive no meu único encontro com Paulo Silvestrini, que hoje é diretor de Vale Tudo, fui pegar um suco, não tinha nem uma hora no set, virei e derrubei o suco de laranja no vestido da Juliana Paes! No primeiro dia de trabalho, imagina que já fiquei assim: ‘não volto mais aqui, né? Vão trocar o personagem’. Boas lembranças”, disse, aos risos.>

Renato Góes 1 de 9

Antes de estrear na TV, Renato iniciou a carreira como modelo e revelou que o convite para fazer um teste para Malhação surgiu após um desfile. “Fui fazer um comercial de TV e estava fazendo um personagem que não tinha fala. Virei para um produtor e falei que queria fazer o personagem que falava. Ele me explicou: ‘aquele ali é só para ator’. Fui procurar como virava aquilo ali, tinha 14 para 15 anos.”>

O apoio da família, especialmente da mãe, foi fundamental no caminho que decidiu seguir. “Minha mãe teve uma sacada grande. Quando chegou aos 9 anos, ela falou que não ia mais fazer isso, dizia que não tinha mais trabalho. Ela não queria que transformasse a minha cabeça sem eu ser uma pessoa com consciência de saber o que queria. Aos 14/15 anos, ela falou que tinham surgido oportunidades e perguntou se queria voltar. Foi aí que voltei para o mercado e descobri que precisava ser ator, me apaixonei pelo teatro e larguei o mundo da moda.”>

Durante a entrevista, Renato também comentou os desafios enfrentados no início da carreira, especialmente ao se mudar para o Rio de Janeiro. “Não imaginava esse lugar, sempre tive meus sonhos. Não achava muito possível. Quando cheguei no Rio, tiveram coisas não tão legais de tentarem me colocar no meu lugar, do que podia ou não podia fazer, aonde iria chegar, que tipo de ator iria ser. Me enquadravam num lugar que não era o meu, mas também não sabia qual poderia ser. Me colocando numa caixa.”>